- Дальнейшие нападения на политических деятелей и партийную штаб-квартиру в Бранденбурге

В последнее время в Бранденбурге вновь участились инциденты, направленные против политических фигур. По данным Министерства внутренних дел, предоставленным в ответ на запросы представителя Левой партии Андреа Йохлиге, во втором квартале года было зарегистрировано 151 таких правонарушения.

Даже в первом квартале их число составляло 91. Однако во втором квартале 2023 года произошло еще более существенное увеличение - 62 инцидента были зарегистрированы в этот период.

Увеличение перед выборами

По мере приближения выборов в ландтаг, назначенных на 22 сентября, Министерство внутренних дел также прогнозирует дальнейшее обострение ситуации. В своем ответе оно отметило, что на данный момент нет никаких признаков или доказательств угрозы конкретным политикам или чиновникам. Тем не менее, ожидается рост числа инцидентов по мере приближения даты выборов. Министерство прогнозирует, что этот рост будет включать в себя вандализм в отношении избирательных офисов или плакатов, нарушение отдельных избирательных кампаний и "прямые столкновения с кандидатами и их помощниками".

Из 151 инцидента во втором квартале 139 были направлены против политиков, чиновников или представителей партий. В 12 случаях пострадали офисы членов парламента и политических партий.

Полиция тщательно следит за растущим числом инцидентов, направленных против политических фигур в Бранденбурге, учитывая ожидаемое увеличение перед выборами. Для обеспечения безопасности политиков и поддержания общественного порядка могут быть задействованы дополнительные полицейские ресурсы по мере приближения даты выборов.

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