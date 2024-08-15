Дайте ксеноморфам свежее мясо.

"Алиен" - это культ. По крайней мере, это верно для первых двух частей фильма. Мнения разделились о том, что последовало за ними. Последний фильм "Алиен: Ромул" также, скорее всего, вызовет смешанные реакции - несмотря на то, что он кишит отвратительными тварями.

Франшиза "Алиен" на данный момент насчитывает шесть фильмов, не считая два провалившихся кроссповер-фильма "Алиен против Хищника", видеоигровых спин-оффов и запланированного телесериала. Несомненно, оригинальный фильм "Алиен: Незримый монстр из другого мира" (1979) - шедевр. Он запустил восхождение Ридли Скотта к режиссёрской легенде, а также мгновенное возвышение Сигурни Уивер до экрана иконой, и сделал швейцарского HR Гигером художественным иконой. "Алиен" Гигерса установил новые стандарты для хоррора.

Блеск "Чужих - Возвращение" (1986) под руководством будущего режиссера "Титаника" и "Аватара" Джеймса Кэмерона также неоспорим. Даже "Алиен 3", поставленный на экран Дэвидом Финчером в 1992 году, найдет многих поклонников. Но на этом консенсус заканчивается. Последнее появление Уивер в роли Эллен Рипли в "Алиен - Воскрешение" (1997) было широко раскритиковано, несмотря на то, что его снял позже режиссер "Амели" Жан-Пьер Женет. Отзывы на два предшественника, "Прометей - Темные знаки" (2012) и "Алиен: Ковчег" (2017), оба снятые Ридли Скоттом, были смешанными.

Теперь "Алиен: Ромул" готовится стать седьмым фильмом во франшизе. По крайней мере, в плане персонажей карты снова тасуются. Несмотря на то, что Скотт остается верным серии, на этот раз он только продюсер. За камерой стоит уругвайский режиссер Феде Альварес, дебютирующий в "Алиен", уже прославившийся как специалист по хоррору фильмами "Не дыши" (2016) и "Зловещие мертвецы" (2013).

"Знакомые" персонажи

В главных ролях - одни двадцатилетние, все дебютирующие в "Алиен" вселенной. Единственное знакомое лицо - это Иэн Холм, который играл андроида Эша в оригинальном 1979 году фильме и теперь возрожден с помощью современных компьютерных технологий. Но он не играет Эша, а оптически идентичную модель под названием Рук.

В плане сюжета, который не является приквелом или сиквелом, а происходит между оригиналом и "Чужие - Возвращение", "Алиен: Ромул" предлагает много знакомых элементов. Например, есть еще один андроид, на этот раз названный Энди, в значимой роли. И, конечно же, есть теперь уже иконописные Ксеноморфы, Фейсхаггеры, Честбёрстеры и даже специальный гибридный монстр.

Так "Алиен: Ромул" - это многообещающая новая глава в франшизе или просто еще одна смешанная куча? Время покажет.

Упомянутый Энди (Дэвид Джонссон) - компаньон Рейн (Кейли Спеани). Он значит для нее так много, что она даже называет его братом. Вместе они живут в унылом горнодобывающем колонии Джексон Стар, где никогда не светит солнце и откуда можно только мечтать сбежать. Мечта могла бы стать реальностью, когда друзья Рейн Тайлер (Арчи Ренaux), Кей (Изабела Мерсед), Бьорн (Спайк Фирн) и Наварро (Айлин Ву) замечают объект, который, кажется, дрейфует через пространство незамеченным и непилотируемым. Группа сразу же отправляется на старом шаттле к своему открытию, которое оказывается заброшенной космической станцией "Ренессанс", состоящей из модулей "Ромул" и "Рем". Может быть, они найдут здесь что-то полезное, чтобы сбежать из Джексон Стар в лучший мир?

Да, Рейн и Ко находят здесь немало, но не exactly то, что они представляли и надеялись. Вместо этого они вскоре обнаруживают, что им приходится бороться за выживание против целой орды "чужых" существ. Конечно, не все из них succeeds, а затем есть еще вопрос о роли, которую играет, казалось бы, безобидный Энди в этом кошмарном сценарии...

Становится глупо к концу

"Алиен: Ромул" начинается хорошо. Соответствуя своему месту в хронологии "Алиен" вселенной, он излучает много ретро-очарования и, особенно в первой половине, создает прекрасно пугающие сцены напряжения, которые посылают мурашки по коже. Даже тишина в бесконечной пустоте космоса кажется шокирующим моментом. К сожалению, почтительное дрожь постепенно превращается в истерическую хоррор-гонку с массовым развертыванием отвратительных существ по мере развития сюжета. Не первый "Алиен" фильм, переборщивший в попытке угнаться за временем.

Быстрее, выше, дальше - это относится к эволюции в фильме Альвареса. То, что "алиены" не тратят много времени на свою фазу роста, уже известно. Иногда, однако, кажется, что проходят всего секунды, прежде чем только что вылупившийся личинка вырастает до размеров человека. К концу фильма становится все более глупым. Жаль, потому что именно "Алиен" серия доказала в свои ранние дни, что меньше может быть больше. Что взгляд, намек или деталь могут иметь гораздо более интенсивный эффект, чем большая развязка.

Так, "Чужой: Ромул" имеет нежелательное сходство с историей Ромула и Ремы. Он также начинается великолепно, пока Ромул не убивает своего брата из-за разногласий. Он становится тираном, пока не гибнет сам. В чем сложность в том, чтобы не стрелять себе в ногу?

"Чужой: Ромул" сейчас идет в немецких кинотеатрах

В контексте вот два предложения, содержащие фразу 'Научная фантастика':

Франшиза "Чужой", глубоко укоренившаяся в области научной фантастики, в течение десятилетий завораживала зрителей своим уникальным сочетанием ужаса и спекулятивных элементов.

Несмотря на смешанные реакции, "Чужой: Ромул" продолжил исследовать провокационные темы, типичные для научной фантастики, такие как взаимоотношения между человечеством и другими формами жизни.

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