Daimler Truck обязана выплатить миллионы из-за случаев издевательств в Бразилии.

На предприятии Daimler Truck в Бразилии, в частности, в Кампусе, штат Сан-Паулу, выявлены обвинения в систематической дискриминации сотрудников. Судовые власти Сан-Паулу считают, что работники, взявшие больничный, подвергались "пристыжающим" процедурам. Данная ситуация имеет определенные последствия.

На основании решения трудового суда международный автопроизводитель Daimler Truck был обязан выплатить около 6,7 миллионов евро в качестве компенсации за дискриминацию и плохое обращение с работниками на своем бразильском заводе.

Суд заявил, что люди, получившие травмы на рабочем месте, испытывали "стыдные и унизительные моменты", в том числе случаи расовой дискриминации, по возвращении на работу.

Документы суда показали, что с 2004 года сотрудники основного центра распределения запасных частей и логистики Daimler Truck за пределами Германии, за исключением Германии, подвергались дискриминации после заболевания или травмирования на рабочем месте. По возвращении они якобы изолировались, даже физически. Документы суда также показали, что этих сотрудников считали "аномальной группой" и лишали "возможностей продвижения и повышения зарплаты".

Суд отклонил довод Daimler Truck о том, что эти случаи были изолированными. Принятие позиции компании было бы "значительной" ошибкой для защитников трудовых прав, подчеркнул он.

Решение суда подчеркнуло, что суждения, вынесенные в отношении сотрудников, были несправедливыми и способствовали их плохому обращению. Более того, неэффективное решение компании этих суждений привело к устойчивой культуре дискриминации.

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