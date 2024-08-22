- CTS Eventim ускоряет расширение и ускоряет прогнозируемые достижения

Eventim, гигант по продаже билетов и организатор мероприятий, показал рост своих разработок во втором квартале. Доход компании вырос более чем на 20% до примерно €794 миллионов по сравнению с тем же кварталом в предыдущем году. Eventim приписывает этот рост процветающему бизнесу по продаже билетов, как они заявили.

Компания также увидела рост доходов от событийного сектора с началом сезона фестивалей и открытых мероприятий. В целом, они смогли заработать €57,7 миллиона, по сравнению с €41,7 миллиона в том же периоде прошлого года. Eventim пересмотрела свой прогноз прибыли на 2024 год, теперь ожидая существенный рост скорректированной операционной прибыли.

Акции Eventim, котирующиеся на индексе MDax, достигли исторического максимума в начале торгов в четверг. Прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и обесценения (EBITDA) выросла на 23,3% до €110 миллионов. Главный офис Eventim находится в Бремене, с важной базой в Германии в Гамбурге.

Процветающие продажи билетов и успешные мероприятия существенно способствовали пересмотру Eventim своего прогноза на существенный рост скорректированной операционной прибыли в 2024 году. Обновленный прогноз доходов и прибыльности Eventim теперь указывает на многообещающие перспективы будущего компании.

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