Commerzbank переходит на лидерство в сложный период

Было объявлено, что Манфред Кноф не будет продолжать службу CEO Commerzbank после окончания его контракта в конце 2025 года, но ситуация развивается быстрее, чем ожидалось. На банк оказывается давление со стороны Unicredit, планирующей его поглощение, и теперь кажется, что перемены наступят раньше срока.

Финансовый директор и заместитель CEO банка Беттина Орлопп займет пост CEO после ухода Кнофа, как было объявлено из Франкфурта. Кроме того, Михаэль Котцбауэр, глава корпоративных клиентов, был назначен новым заместителем CEO.

В сентябре DAX-компания Commerzbank неожиданно объявила, что Кноф выполнит свой контракт, но не продлит его, который истекает в конце 2025 года. Он возглавляет банк с 2021 года, руководил его реструктуризацией. Однако с приближением Unicredit к Commerzbank крупные акционеры, такие как фонд управления активами Deka, требуют быстрого разрешения вопроса о CEO. В этот критический момент Commerzbank нуждается в ясности.

Орлопп уже давно считалась основным претендентом на пост Кнофа. 54-летняя Орлопп работает в Commerzbank с 2014 года и входит в совет директоров с 2017 года. До присоединения к Commerzbank она была партнером в консалтинговой фирме McKinsey. Описывая себя, она однажды назвала себя "верной душой", работая всего у двух работодателей за свою карьеру.

Unicredit недавно сделала крупные инвестиции в Commerzbank, в том числе получила право увеличить свою долю с 9 до 21 процента с помощью финансовых инструментов. Это сделало бы Unicredit крупнейшим акционером, превзойдя государство, которое владеет около 12 процентов. Одновременно Unicredit запросила разрешение регулирующих органов на увеличение своей доли до 29,9 процента, что делает формальное предложение о поглощении второго по величине частного банка Германии более вероятным.

Комиссия из Франкфурта выразила озабоченность по поводу ситуации из-за намерений Unicredit по поглощению и призвала Commerzbank к быстрому решению вопроса о CEO. Комиссия признала, что назначение Беттины Орлопп новым CEO после ухода Кнофа может принести стабильность в этот критический период.

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