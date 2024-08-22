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ОбществоНовостиУгроза терроризма

Coldplay предлагает утешение венским фанатам Swift с мелодиями, вдохновленными Swift

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Пылкий Жест: Крис Мартин Поддерживает Растроганных Фанатов Тейлор Свифт в Вене, Исполняя Популярную...
Пылкий Жест: Крис Мартин Поддерживает Растроганных Фанатов Тейлор Свифт в Вене, Исполняя Популярную Песню

Coldplay предлагает утешение венским фанатам Swift с мелодиями, вдохновленными Swift

На своем дебютном выступлении в Вене вокалист Coldplay Крис Мартин приготовил неожиданный сюрприз для грустных поклонников Тейлор Свифт, которые пропустили ее концерты из-за потенциальной угрозы террора. Он планировал исполнить кавер на песню Тейлор Свифт в качестве утешения.

Через две недели после того, как три успешных концерта Свифт в Вене были отменены из-за опасений по поводу террора, Coldplay вышли на сцену в австрийской столице. Мартин и его товарищи по группе знали о ситуации в Вене заранее. Певица восхищалась единством свифтян, которые мирно демонстрировали в центре города в течение трех дней, поддерживая друг друга, вместе поющими песни Тейлор Свифт. Видео этих фанатов разлетелось по всему миру.

Мартин заметил некоторых свитян в толпе Coldplay и пригласил двоих на сцену, чтобы исполнить вместе с ними популярную песню Тейлор Свифт "Love Story", с Мэгги Роджерс в качестве гостя-музыканта, которая разогревала публику своим выступлением ранее. Роджерс поделилась их общим выступлением в Instagram, подписав его "С любовью из Вены".

Тейлор Свифт наконец прервала молчание

Возможно, небольшое утешение для почти 200 000 фанатов, которые были разочарованы отменой в начале августа. Несмотря на то, что австрийские власти арестовали двоих подозреваемых и предотвратили планируемое террористическое нападение на концерты Свифт, организаторы концертов отменили все три запланированных события, назначенные на 8, 9 и 10 августа.

На день после завершения своего европейского концерта "The Eras Tour" в Лондоне Свифт впервые прокомментировала инцидент в Вене в длинном посте в Instagram в среду вечером. "Отмена наших концертов в Вене была разбивающей сердце. Страх и вина, возникшие из-за инцидента, были подавляющими, так как многие планировали посетить эти концерты", - написала она. Однако она также выразила благодарность властям, сказав: "Я благодарна, потому что благодаря их вмешательству мы оплакивали потерю концертов, а не жизней".

Концерты Coldplay в Вене проходят с усиленными мерами безопасности в свете попытки нападения - несмотря на то, что никакой конкретной угрозы не было сообщено властями Вены. Фанаты, посещающие концерты Coldplay, могут ожидать строгих мер безопасности, включая тщательные проверки на входных пунктах, большие зоны безопасности и строгие системы контроля доступа. Ожидается присутствие значительного числа полицейских, а также специализированных подразделений на месте проведения концерта.

Запланированные концерты в Вене являются частью обширного, более чем двухлетнего мирового тура Coldplay. Помимо выступлений в Вене 24, 25 и 26 августа, они также выступят на концертах в Ирландии. В конце октября они запланированы на несколько концертов в Австралии, заканчивая тур в Новой Зеландии 16 ноября.

После отмены концертов Тейлор Свифт из-за угрозы террора Coldplay признали ситуацию и выступили с усиленными мерами безопасности на своих концертах в Вене. Угроза терроризма все еще висела над городом, что привело к строгим мерам безопасности на концертах Coldplay.

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