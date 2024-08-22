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Coldplay исполняют песни Свифт на стадионе в Вене, где выступления Свифт в турне Eras были отменены из-за сорванной террористической схемы.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

Coldplay исполняют песни Свифт на стадионе в Вене, где выступления Свифт в турне Eras были отменены из-за сорванной террористической схемы.

В среду музыкальная группа начала свою первую из серии из четырех концертов на стадионе Эрнста Хаппеля в Вене. К ним присоединилась вокалистка Maggie Rogers, и они исполнили неэлектрическую версию хита 2008 года Тейлор Свифт "Love Story".

В соответствии с видео, опубликованными в социальных сетях, Мартин якобы пригласил на сцену двух преданных фанатов Свифт во время исполнения песни.

Общаясь с аудиторией, Мартин сказал: "Мы поем эту песню с такой любовью к Тейлор и такой любовью к свифтитам".

Кажется, Coldplay стали первым значительным актом, возглавившим концерт в этом австрийском месте после того, как организаторы отменили три концерта тура Свифт "Эра" из-за предотвращенного теракта несколько недель назад.

Свифт планировала начать серию из трех концертов 9 августа, но австрийские власти объявили, что предотвратили план ИГ по нападению на один из ее концертов там.

"Причина отмены концертов вызвала у меня новую волну страха и невероятное чувство вины, потому что многие люди ждали этих концертов. Но я также безмерно благодарна властям, потому что они спасли нас от траура по потерянным концертам вместо жизней", - написала Свифт в декларации, опубликованной в среду в ее аккаунте в Instagram.

Свифт возобновила свой тур на прошлой неделе, выступив с пятидневной серией концертов на лондонском стадионе Уэмбли, которая завершилась во вторник.

О мерах безопасности для зрителей, посещающих концерты Coldplay на этой неделе, Live Nation GSA опубликовала сообщение на X, описывающее методы безопасности стадиона.

"Безопасность всех присутствующих, артистов и персонала является нашим главным приоритетом, и, как всегда, стадион Эрнст-Хаппель сотрудничает с местными властями и партнерами перед концертами, чтобы гарантировать безопасность всех на территории", - говорится в нем.

Coldplay запланировали три дополнительных концерта в Вене на четверг, субботу и воскресенье.

После того, как фанаты похвалили выступление Coldplay, некоторые из них также отпраздновали неожиданное появление Maggie Rogers, добавив дополнительный слой развлечений на концерт. Неожиданные гости на сцене во время обращения Мартина, будучи преданными фанатами Свифт, добавили душевности в исполнение "Love Story".

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