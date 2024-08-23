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Coca-Cola увеличивает свои расходы.

Будет ли стоимость ящика установлена в 20 евро?

 and  Mark Rodriguez
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Увеличение цен компанией вызвано расширенными выплатами заработной платы.
Увеличение цен компанией вызвано расширенными выплатами заработной платы.

Coca-Cola увеличивает свои расходы.

Корпорация напитков передает возросшие затраты на производство розничным торговцам. По-прежнему неясно, как это повлияет на потребителей.

Кажется, что гигант безалкогольных напитков PepsiCo повышает цены. Это изменение коснется всех продуктов в их ассортименте. "Повышение цены находится в пределах однозначного процентного диапазона для всех продуктов и упаковок", - сказал Карл-Хайнц Шмидт, CEO PepsiCo Germany, "Бильду". Газета упоминает источники, которые говорят, что это, скорее всего, будет 9%, чем 3%.

Увеличение цены на напитки, такие как Пепси, Мountain Dew, 7UP, холодный чай и вода, влияет на розничных торговцев, делая неясным, насколько это повлияет на потребителей. Со ссылкой на розничного торговца из Берлина сообщается, что коробка из двенадцати литровых бутылок скоро может стоить 19,99 евро - плюс депозит.

Шмидт обосновывает повышение цен из-за устойчиво высоких затрат на ингредиенты, материалы для упаковки и услуги. "Мы также недавно признали заслуги наших сотрудников значительным повышением заработной платы", - сказал он.

Увеличены финансовые прогнозы

Недавно PepsiCo повысила свой годовой прогноз после неожиданно сильных квартальных результатов. Хотя компания сообщила о снижении чистой прибыли до 2,2 миллиарда долларов за последний квартал, ее скорректированная прибыль на акцию в размере 69 центов превзошла консенсус в 68 центов. Выручка увеличилась на 3% до почти 12,8 миллиарда долларов, также превзойдя оценки аналитиков.

На текущий год PepsiCo теперь ожидает увеличения скорректированной прибыли на акцию на 5-6%, по сравнению с предыдущими 4-5%. Аналогичный рост чистой выручки также теперь ожидается на уровне 5-6%, по сравнению с предыдущими 4-5%.

Примерно через две недели после публикации своих результатов стало известно, что компания напитков вовлечена в спор о налогах в США, где она потенциально может заплатить в общей сложности около 6 миллиардов долларов. Вопрос между PepsiCo и IRS вращается вокруг утверждений, что компания неправильно учитывала иностранный доход с 2007 по 2009 год. Компания заявила, что если она выиграет на апелляции, она вернет деньги. Расследование по этому делу началось в 2015 году.

Повышение цен PepsiCo может потенциально напрячь экономику, так как потребителям может потребоваться скорректировать свой бюджет, чтобы позволить себе более дорогие напитки. Сильные финансовые прогнозы и увеличение прибыли на акцию для PepsiCo могут указывать на то, что корпорация способна поглотить часть возросших затрат, но остается неясным, как это повлияет на экономику в целом.

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