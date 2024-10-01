Coca-Cola Columbia закрывает пять заводов в Германии

Кока-Кола планирует закрыть пять своих производственных и распределительных площадок в Германии в течение следующего года. Эти объекты расположены в Кёльне, Ноймюнстере, Берлине-Хоэншёнхаузен, Билефельде и Меммингене, как сообщает Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), организация, ответственная за розлив, продажу и распределение безалкогольных напитков Кока-Колы в Германии.

Это решение приведет к потере более 500 рабочих мест. Однако около 207 сотрудников будут переведены на другие объекты, и будет создано 78 новых рабочих мест. Целью этого перехода является снижение затрат, адаптация к меняющимся логистическим процессам в сфере напитков и повышение эффективности сети производства и распределения в Германии, как объяснили в CCEP.

"Влияние будет значительным"

Площадка в Кёльне, на которой работает около 600 человек, прекратит свою деятельность к 31 марта 2025 года. Высокая плотность операций на западе, а также ограниченные перспективы расширения и роста для небольшой площадки в Кёльне являются факторами, способствующими ее закрытию. Цель состоит в том, чтобы улучшить использование других площадок и повысить эффективность производства. Остальные площадки, которые будут закрыты, являются исключительно логистическими.

"Мы признаем, что запланированные изменения будут сложными для затронутых работников. В результате мы должны справиться со всеми изменениями таким образом, чтобы приоритет отдавался социальной ответственности и прозрачности", - заявил Тильман Ротхаммер, директор по обслуживанию клиентов и цепочке поставок в CCEP.

Смена логистики в сфере напитков также является одним из факторов. Крупные торговые партнеры переходят от прямой доставки к доставке через центральный склад, в то время как небольшие клиенты все больше полагаются на оптовых торговцев напитками для заказов. Это, как ожидается, приведет к снижению числа прямых клиентов и заказов, а также объема исходящих партий на этих логистических площадках. CCEP является ведущей компанией в сфере напитков в Германии, насчитывающей около 6500 сотрудников на 27 площадках, в том числе 14 производственных.

Закрытие площадки в Кёльне приведет к тому, что еще 600 сотрудников будут искать работу в другом месте. Из-за смены логистики напитков Кока-Кола будет меньше полагаться на прямую доставку клиентам, что может привести к снижению операций на других логистических площадках.

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