Cisco сократит 7% своей глобальной рабочей силы

Компания из Сан-Хосе, Калифорния, оценивает, что в связи с планом придется признать доналоговые расходы в размере до $1 миллиарда, из которых $700 миллионов - $800 миллионов придется признать в первом квартале.

Массовые увольнения совпали с предыдущей волной сокращений, которую компания объявила earlier в этом году: в феврале Cisco заявила, что сократит 5% своей глобальной рабочей силы, более 4000 рабочих мест, и понизит цель годовой выручки.

Тем не менее, акции компании выросли на 5% после окончания торгов в среду после того, как она предсказала лучшую, чем ожидалось, выручку в первом квартале.

Компания ожидает выручки в первом квартале в диапазоне от $13,65 миллиарда до $13,85 миллиарда, в то время как аналитики в среднем ожидают $13,71 миллиарда, согласно данным LSEG.

Крупнейший производитель маршрутизаторов и коммутаторов, направляющих интернет-трафик, сталкивается со слабым спросом и ограничениями в цепочке поставок в своем основном бизнесе.

Это побудило ее диверсифицироваться, например, приобретя за $28 миллиардов компанию по кибербезопасности Splunk, которое завершилось в марте. Приобретение должно уменьшить зависимость от однократных продаж оборудования, увеличивая бизнес подписок.

"Сосредоточиваясь на росте и постоянном исполнении, мы инвестируем, чтобы победить в области ИИ, облака и кибербезопасности, в то же время поддерживая возвращение капитала", - сказал финансовый директор Скотт Херрен в заявлении.

В июне компания запустила фонд в $1 миллиард, чтобы инвестировать в стартапы в области ИИ, такие как Cohere, Mistral AI и Scale AI. В то время Cisco заявила, что совершила 20 сделок по приобретению и инвестированию в области ИИ за последние несколько лет.

Выручка компании за четвертый квартал, завершившийся 27 июля, составила $13,64 миллиарда по сравнению с оценкой в $13,54 миллиарда.

Ее скорректированная прибыль на акцию составила 87 центов по сравнению с оценкой в 85 центов.

Фокус компании на росте включает инвестиции в ИИ, в том числе создание фонда в $1 миллиард для инвестирования в стартапы, такие как Cohere, Mistral AI и Scale AI. Несмотря на значительные доналоговые расходы, связанные с реструктуризацией, акции Cisco выросли в ходе послеторговой сессии благодаря ее прогнозу лучшей, чем ожидалось, выручки в первом квартале.

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