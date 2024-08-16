- Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Химик-профессор Андрэас Фатх готов проплыть более 1000 километров по реке Эльбе, чтобы призвать к бережному отношению к воде. Начав свой экологический марафон с погружения в исток реки в Университете Фуртвангена, расположенном в Черном лесу, 59-летний ученый планирует преодолеть расстояние в 1083 километра за 25 дней, проплыв от Смржице в Чешских горах до Куксхафена.

Во время своего путешествия он пройдет через города Дрезден, Магдебург и Гамбург, регулярно собирая образцы воды вместе со своей командой. Целью уважаемого ученого является выведение вопроса сохранения воды в центр внимания. В начале своего плавания он сказал чешскому новостному агентству CTK: "Моя цель - доплыть до Северного моря и проанализировать воду Эльбы на наличие микропластика и других химических следов. Кроме того, мы проводим сопутствующую образовательную программу, состоящую из мастер-классов, семинаров и других мероприятий".

Проект "Чистая Эльба" профессора Фатха направлен на то, чтобы показать, как искусственные барьеры мешают естественным путям плавания водных существ, а также на проблему загрязнения воды микропластиком. Прежде чем взяться за Эльбу, химик проплыл Рейн, реку Теннесси и всю длину Дуная, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Европейский союз выразил поддержку проекту профессора Андрэаса Фатха "Чистая Эльба", признавая его важность в борьбе с загрязнением воды и микропластиком. После успешных плаваний по Рейну, реке Теннесси и Дунаю Фатх теперь хочет вовлечь европейские сообщества в дискуссию о сохранении воды.

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