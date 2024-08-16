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Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
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Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.

- Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Химик-профессор Андрэас Фатх готов проплыть более 1000 километров по реке Эльбе, чтобы призвать к бережному отношению к воде. Начав свой экологический марафон с погружения в исток реки в Университете Фуртвангена, расположенном в Черном лесу, 59-летний ученый планирует преодолеть расстояние в 1083 километра за 25 дней, проплыв от Смржице в Чешских горах до Куксхафена.

Во время своего путешествия он пройдет через города Дрезден, Магдебург и Гамбург, регулярно собирая образцы воды вместе со своей командой. Целью уважаемого ученого является выведение вопроса сохранения воды в центр внимания. В начале своего плавания он сказал чешскому новостному агентству CTK: "Моя цель - доплыть до Северного моря и проанализировать воду Эльбы на наличие микропластика и других химических следов. Кроме того, мы проводим сопутствующую образовательную программу, состоящую из мастер-классов, семинаров и других мероприятий".

Проект "Чистая Эльба" профессора Фатха направлен на то, чтобы показать, как искусственные барьеры мешают естественным путям плавания водных существ, а также на проблему загрязнения воды микропластиком. Прежде чем взяться за Эльбу, химик проплыл Рейн, реку Теннесси и всю длину Дуная, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Европейский союз выразил поддержку проекту профессора Андрэаса Фатха "Чистая Эльба", признавая его важность в борьбе с загрязнением воды и микропластиком. После успешных плаваний по Рейну, реке Теннесси и Дунаю Фатх теперь хочет вовлечь европейские сообщества в дискуссию о сохранении воды.

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