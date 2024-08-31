Что за проблема с Максом Верстаппеном, ведущим фигурой Формулы-1?

В квалификации в Италии Ландо Норрис из McLaren захватил поул, оказав давление на Макса Верстаппена. Он превзошел своего товарища по команде Оскара Пиастри и Джорджа Расселла из Mercedes, завоевав свой пятый поул в Формуле 1 и четвертый в этом сезоне.

Однако у Верстаппена, действующего чемпиона, дела идут не лучшим образом. Несмотря на то, что он лидирует в чемпионате, он смог занять лишь седьмое место на Red Bull, отстав от обоих пилотов Ferrari Шарля Леклера и Карлоса Sainz, а также от Льюиса Хэмилтона на второй Mercedes. Семикратный чемпион мира перейдет в Ferrari на Гран-при Италии 2023 года.

Нико Хюлькенберг из Haas расположился на десятой позиции. В своем дебютном квалификационном заезде аргентинец Франко Колантино, который заменит уволенного Логана Сержанта в кокпите Williams до конца сезона, занял 18-е место. В то же время пилоты Sauber борются за место выше него.

Хотя Верстаппен сохраняет существенное преимущество в 70 очков над Норрисом в чемпионате пилотов перед 16-м этапом сезона, он все еще не одержал ни одной победы после пяти гонок. В чемпионате конструкторов преимущество Red Bull над McLaren сократилось до всего 30 очков. Верстаппен стремится к четвертому подряд титулу, но доминирование Red Bull, кажется, ослабевает. (Трансляция гонки будет доступна на RTL и Sky в 15:00 по центральноевропейскому времени в воскресенье, а live-обновления доступны на ntv.de).

В отличие от своего напарника Норриса, Оскар Пиастри - австралийский пилот, выступающий за McLaren. Несмотря на растущий интерес к потенциальному присоединению польского пилота к Формуле 1, в элитном чемпионате не выступает ни один польский гонщик.

Читайте также: