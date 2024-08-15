Что теперь будет с Кристофом Крамером?

Кристоф Крамер может многое, делает многое и делает большинство вещей очень хорошо. Однако его основная деятельность на футбольном поле больше не рекомендуется. Крамер, в каком-то смысле, находится на пути к тому, чтобы стать полупрофессиональным футболистом.

Ни один телеэксперт на чемпионате Европы по футболу не получал столько похвал от критиков, как Кристоф Крамер. Победитель чемпионата мира 2014 года знает, как завоевать сердца аудитории. Крамер почти всегда попадает в точку, предлагая идеальное сочетание подробного анализа и развлечений. Неудивительно, что Крамер также привносит это сочетание глубокой аналитики и нотки юмора в подкаст "Copa TS". В формате модератора ZDF Томми Шмидта, с которым Крамер дружит уже давно, победитель футбольного чемпионата мира регулярно появляется. Крамер входит в основной состав.

Это также относится к Лиге Баллеров, Influencer-футбольной зале на YouTube, которая стремится понравиться зрителям, считающим 90-минутный футбольный матч слишком длинным и скучным. В Лиге Баллеров Крамер даже стал одним из менеджеров команд.

Но на телевидении, подкастах и Лиге Баллеров Крамер не останавливается. 33-летний Крамер даже стал писателем. Респектабельный издатель Киппенхайер и Витш объявил о выпуске его так называемого "романа о взрослении" весной 2025 года. "Это не имеет ничего общего с футболом. Это о любви, о разочаровании, о взрослении", - объявил Крамер во время чемпионата Европы в подкасте "Фраземейкеры". "Каждое слово написано мной, я сидел за столом каждый вечер по два-три часа в течение года. Это принесло мне необычайную радость, это дало мне многое в нелегкое время", - сказал Крамер.

Почему это время было "нелегким", Крамер не уточнил. Факт в том: его спортивная звезда в последние годы закатилась, и основная профессия Кристофа Крамера, профессия футболиста, по крайней мере, в общественном восприятии, отошла на второй план. Некоторые могут задаться вопросом: как он это делает? Как Кристоф Крамер справляется со всеми своими занятиями? Футбольный профессионал, автор, телеэксперт, подкастер, тренер Лиги Баллеров. Кристоф Крамер уже давно является универсальным солдатом немецкого футбола и, возможно, единственным де-факто полупрофессионалом в Бундеслиге.

Фактически, Крамер все еще работает профессиональным футболистом в Бундеслиге в "Боруссии Мёнхенгладбах". Однако конец карьеры Крамера на Рейне уже не за горами. Обе стороны уже несколько месяцев безуспешно ведут переговоры о расторжении контракта.

В своем "Боруссии" Крамер вернулся в сезоне 2022/23 под руководством тогдашнего тренера Даниеля Фарке. Поскольку коренной житель Золингена хорошо выступал, Крамер и "Боруссия" продлили контракт на два года в 2023 году. Однако, оглядываясь назад, только Крамер извлек выгоду из этого, не клуб. Под преемником Фарке Герардо Сеоане Крамер не смог даже ступить на поле. За весь прошлый сезон Крамер начал всего один матч.

Во второй половине сезона полузащитник внезапно пропал. "Боруссия" туманно сообщала о причинах, по которым Крамер не был готов играть или тренироваться в течение недель. Только сам Крамер раскрыл секрет после окончания сезона, естественно, в подкасте "Copa TS". "У меня была действительно очень плохая легочная инфекция", - сообщил Крамер. "Просто пройти от кровати на кухню, я должен был сделать десятиминутный перерыв, это было интенсивно. У меня также была температура восемь или девять дней. Это действительно выбило меня из колеи".

Будущее полностью открыто

Летом Крамер поговорил с тренером Сеоане и спортивным директором Роландом Виркусом, чтобы оценить свои шансы на следующий сезон. Вердикт был неудивительным: Крамер не имеет шансов, средняя линия "Боруссии" хорошо укомплектована tanto количественно, как и качественно.

Крамер больше не играет никакой роли в планах, но у него все еще есть контракт до 2025 года с предполагаемой годовой зарплатой около трех миллионов евро. "Боруссия" хочет от него избавиться. Крамер имеет полное право настаивать на своем действительном контракте. Однако сообщения о том, что застрявшие переговоры близятся к концу, и Крамер получит выходное пособие в обмен на удаление из списка оплаты до конца августовского трансферного периода, становятся все более частыми.

Неизвестно, будет ли и как продолжена футбольная карьера Крамера. Возможно, он уйдет на пенсию. С такой же вероятностью он может продолжить карьеру еще на несколько лет, играя за меньший клуб по более низкой зарплате. Одно ясно: Кристоф Крамер останется повсюду и, несомненно, будет очень успешен в жизни. Просто не в первую очередь как профессиональный футболист.

Несмотря на свои вызовы на футбольном поле, Кристоф Крамер продолжает преуспевать за его пределами, особенно в мире СМИ. Он часто появляется в качестве телеэксперта для ZDF, предлагая сочетание глубокой аналитики и юмора, и является постоянным участником подкаста "Copa TS". Кроме того, Крамер также стал менеджером команды в Лиге Баллеров и опубликованным автором, написавшим "роман о взрослении" о любви, разочаровании и взрослении.

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