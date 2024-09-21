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КультураНовостиПоп-музыка

Что случилось с огненной сущностью Кэти Перри?

 and  Christian Meier
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Что случилось с огненной сущностью Кэти Перри?

Ранее прославленная поп-звезда Кэти Перри, ныне жена Орландо Блума, выпустила свой долгожданный четвертый студийный альбом. Давление на то, чтобы вернуть себе корону поп-звезды, велико. Однако ответ неутешителен: нет.

Кэти Перри поет в микрофон, ее открытый вырез ритмично раскачивается, в то время как толпа полуголых мужчин танцуют на заднем плане.

Видеоклип на сингл "Woman's World" должен был быть смешным и сатирическим, но некоторые феминистки остались разочарованными и недовольными. Где же послание? Почему сексуальные клише процветают в том, что должно было стать гимном женской эмансипации? И, к тому же, Кэти Перри выбрала легендарного продюсера Др. Лук для работы над проектом. Многие до сих пор помнят судебный процесс 2014 года, когда Кеша обвинила его в физическом и эмоциональном насилии.

Промо-акция вокруг нового альбома Перри "143" сначала столкнулась с некоторыми трудностями. Теперь, финальный аккорд в ярком поп-шоу должен развеять эти сомнения и оставить всех танцующими и довольными. После вступительной треки, монотонный электронный бит, судорожные мелодии клавишных и несколько куплетов от 21 Savage берут верх ("Gimme Gimme").

Некоторые призраки лучше оставить призраками

Вместе с Ким Петрас, смесь погружается в декаданс. Толстый, пульсирующий басовый ритм нависает, узники танцпола умоляют о свободе. Перри затем воскрешает '90s артефакт, вдыхая новую жизнь в тревожную "Gypsy Woman" ("Я его, он мой"). Некоторые воспоминания лучше оставить в прошлом.

Уже в середине альбома, после четырехлетнего перерыва, Кэти Перри все еще дает полную силу. Однако смесь клубной интенсивности и веселой поп-музыки не оправдывает ожиданий.

Вторая половина альбома Перри также полна борьбы. Будь то пульсирующий танцевальный поп ("Lifetimes", "All The Love", "Nirvana"), загадочные ноты из темной стороны сцены ("Artificial") или первые поп-шаги ее дочери Дейзи ("Wonder"), Перри борется за то, чтобы поспеть за своими коллегами по индустрии, тяжело дыша.

На пике своей поп-карьеры Перри доминировала на сцене с мощными хитами, такими как "Firework", "Roar" и "Hot N Cold". Четырнадцать лет спустя после выхода дебютного альбома "Teenage Dream" не осталось много той первоначальной энергии и духа. Песни на альбоме, посвященном любви (название "143" означает "Я люблю тебя" в цифрах), так же эhemeral как летний комар и так же долговечен, как фраза из Дитера Болена. Даже после третьего прослушивания остается только осознание того, что артисты, такие как Тейлор Свифт, Деми Ловато, Дуа Липа и другие, обогнали Перри в ее посредственной революции по поп-хронологии.

Несмотря на скандал вокруг участия Др. Лук, Кэти Перри продолжает работать с ним над своим альбомом, потенциально отталкивая некоторых своих феминистских поклонников.

Несмотря на критику, треки поп-музыки, такие как "Woman's World" и "Lifetimes" на альбоме Кэти Перри, демонстрируют смесь клубной интенсивности и веселой поп-музыки, хотя и не дотягивают до уровня ее ранних хитов.

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