- Что случилось 15 августа?

Текущая страница календаря на 15 августа 2024 года

Именины

Мехтильда, Руперт

Исторические события

2014 - Владелец Karstadt, Николас Бергрюн, продает испытывающую трудности торговую сеть Karstadt австрийскому инвестору в недвижимость Рене Бенко за один евро.

1994 - На следующий день после ареста в Судане международный террорист "Карлос" (Илич Рамирес Санчес) экстрадирован во Францию, где отбывает несколько пожизненных сроков за многочисленные атаки и убийства.

1969 - Начинается Фестиваль Вудсток в Бетлехеме, Нью-Йорк. Первоначально ожидалось, что на трехдневном открытом концерте соберется 60 000 посетителей, но на него приехало до 500 000 поклонников рока.

1944 - Через десять недель после высадки союзников в Нормандии около 200 000 солдат союзников reaches Французскую Ривьеру в рамках операции "Драгун".

1914 - Панамский канал открыт для судоходства. Первым грузовым судном, проходящим через канал, становится "Анаконда".

Дни рождения

1994 - Лина Магулл (30), немецкий футболист (FC Bayern Munich, 2018-2024)

1964 - Мелинда Гейтс (60), американский филантроп, жена Билла Гейтса (1994-2021)

1954 - Стиг Ларссон, шведский писатель-детектив ("Трилогия Миллениум": "Девочка с татуировкой дракона", "Девочка, которая играла с огнем", "Девочка, которая пинала улей"), умер в 2004 году

1944 - Сильви Вартан (80), французский певец ("Если я пою", "Не уходи")

Смерти

1989 - Генрих Кроне, немецкий политик, федеральный министр по особым поручениям (1961-1966), председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге (1955-1961), родился в 1895 году

Текущими владельцами Karstadt после продажи Николасом Бергрюном в 2014 году являются Рене Бенко и его партнеры.

Несмотря на многочисленные финансовые трудности и изменения владения, торговая сеть Karstadt по-прежнему является значительным розничным предприятием в Германии.

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