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ПанорамаНовостиГермания

Что произошло в четвертый день сентября?

Каждый день приносит множество инцидентов, историй, дней рождения или памятных дат, достойных упоминания.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Каждый день вы будете находить здесь размышления об текущих событиях, историях, днях рождения или...
Каждый день вы будете находить здесь размышления об текущих событиях, историях, днях рождения или поминовения, связанных с этой датой.

- Что произошло в четвертый день сентября?

Сегодняшнее расписание на 4 сентября 2024 года

Особые имена

Ида, Ирмгард, Розалия, Рози

Исторические события

1989 - После обычной молитвы о мире в лейпцигской Николаикирхе собралась толпа, что запустило понедельничные демонстрации.

1974 - Установлены дипломатические отношения между ГДР и США.

1959 - В Штутгарте состоялась премьера "Лягушка с маской", первого послевоенного немецкоязычного фильма по Эдгару Уоллесу. Йоахим Фуксбергер играет любителя-сыщика Ричарда Гордона, который преследует лидера преступной организации.

1949 - В Берлине, якобы, Герта Хевер создает соус из томатной пасты, соуса Вустер, порошка карри и других специй, поливая им жареную и нарезанную колбасу. Десять лет спустя Хевер регистрирует авторские права на соус кюрривурст. Однако, Гамбург также претендует на его происхождение.

1024 - Конрад II избран немецким королем и коронован через четыре дня. Он первый салиец, занимающий престол после окончания оттонской династии.

Дни рождения

1964 - Рене Папе (60), знаменитый немецкий оперный певец (бас), дважды лауреат премии "Грэмми" в классической музыке (1998 и 2003)

1939 - Эрвин Теуфел (85), немецкий политик (ХДС), губернатор Баден-Вюртемберга (1991-2005)

1924 - Хельмут Шлезингер (100), уважаемый немецкий экономист, президент немецкого федерального банка (1991-1993)

1824 - Антон Брукнер, австрийский композитор, известный своей религиозной музыкой и девятью симфониями, скончался в 1896 году

Скончались

1964 - Вернер Бергенгрун, немецкий писатель ("Закон Атума", "Как на небе, так и на земле", "Звездочет"), родился в 1892 году

В сентябре 4, 1959 года, первый послевоенный немецкоязычный фильм по Эдгару Уоллесу, "Лягушка с маской", был показан в Штутгарте, в котором снялся Йоахим Фуксбергер. Германия богата талантами, как показывает знаменитый оперный певец Рене Папе, родившийся в 1964 году, который дважды получал премию "Грэмми" в классической музыке.

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