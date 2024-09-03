- Что произошло в четвертый день сентября?

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Сегодняшнее расписание на 4 сентября 2024 года

Особые имена

Ида, Ирмгард, Розалия, Рози

Исторические события

1989 - После обычной молитвы о мире в лейпцигской Николаикирхе собралась толпа, что запустило понедельничные демонстрации.

1974 - Установлены дипломатические отношения между ГДР и США.

1959 - В Штутгарте состоялась премьера "Лягушка с маской", первого послевоенного немецкоязычного фильма по Эдгару Уоллесу. Йоахим Фуксбергер играет любителя-сыщика Ричарда Гордона, который преследует лидера преступной организации.

1949 - В Берлине, якобы, Герта Хевер создает соус из томатной пасты, соуса Вустер, порошка карри и других специй, поливая им жареную и нарезанную колбасу. Десять лет спустя Хевер регистрирует авторские права на соус кюрривурст. Однако, Гамбург также претендует на его происхождение.

1024 - Конрад II избран немецким королем и коронован через четыре дня. Он первый салиец, занимающий престол после окончания оттонской династии.

Дни рождения

1964 - Рене Папе (60), знаменитый немецкий оперный певец (бас), дважды лауреат премии "Грэмми" в классической музыке (1998 и 2003)

1939 - Эрвин Теуфел (85), немецкий политик (ХДС), губернатор Баден-Вюртемберга (1991-2005)

1924 - Хельмут Шлезингер (100), уважаемый немецкий экономист, президент немецкого федерального банка (1991-1993)

1824 - Антон Брукнер, австрийский композитор, известный своей религиозной музыкой и девятью симфониями, скончался в 1896 году

Скончались

1964 - Вернер Бергенгрун, немецкий писатель ("Закон Атума", "Как на небе, так и на земле", "Звездочет"), родился в 1892 году

В сентябре 4, 1959 года, первый послевоенный немецкоязычный фильм по Эдгару Уоллесу, "Лягушка с маской", был показан в Штутгарте, в котором снялся Йоахим Фуксбергер. Германия богата талантами, как показывает знаменитый оперный певец Рене Папе, родившийся в 1964 году, который дважды получал премию "Грэмми" в классической музыке.

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