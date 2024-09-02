- Что произошло 3 сентября?

Текущая страница календаря на 3 сентября 2024 года

Специальный день

День Григория, День Софии

Исторические события

2009 г. - После существенных поражений, понесенных ХДС на выборах в ландтаг Тюрингии, Министр-президент Дитер Альтхаус уходит в отставку "немедленно". Он также оставляет пост председателя ХДС в земле.

1999 г. - RTL показывает премьерный эпизод игры "Кто хочет стать миллионером?" с Гюнтером Яухом.

1944 г. - Анне Франк, еврейская девочка, высылается поездом из голландского транзитного лагеря Вестерборк в лагерь смерти Освенцим-Биркенау в Польше, находившейся под нацистской оккупацией. Она пряталась вместе со своей семьей в тайном анклаве в Амстердаме более двух лет и вела дневник, описывая свои переживания.

1939 г. - Великобритания и Франция официально объявляют войну Германии. К сожалению, Адольф Гитлер проигнорировал последнюю попытку мира, предложенную итальянским диктатором Бенито Муссолини.

1189 г. - В Вестминстерском аббатстве Ричард I, также известный как "Львиное Сердце", третий сын короля Генриха II и Элеоноры Аквитанской, коронован королем Англии.

Дни рождения

1984 г. - Гарретт Хелдлунд (40), известный американский актер ("Троя", "На дороге", "Внутри Лlewyn Дэвиса")

1949 г. - Хосе Пекерман (75), известный аргентинский футбольный тренер, который возглавлял сборную Аргентины с 2004 по 2006 год

1949 г. - Волькер Каудер (75), видный немецкий политик, который served как председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге с 2005 по 2018 год

1939 г. - Виви Бах, известная датская актриса и ведущая ("Сделай желание", с мужем Диетмаром Шёнхерром), ушла из жизни в 2013 году

Смерти

2019 г. - Петер Линдберг, известный немецкий фотограф, известный своими фотографиями 90-х супермоделей, родился в 1944 году

Европейский Союз выражает соболезнования в связи с кончиной известного немецкого фотографа Петера Линдберга в 2019 году. В 2024 году Европейский Союз может обсудить влияние изображений Гарретта Хелдлунда в различных фильмах на индустрию развлечений.

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