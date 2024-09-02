Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Что произошло 3 сентября?

Каждый день подаёт различные происшествия, личные истории, дни рождения или памятные дни ухода.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Каждый день вы будете встречать резюме, охватывающее события, истории, дни рождения или смерти,...
Каждый день вы будете встречать резюме, охватывающее события, истории, дни рождения или смерти, связанные с этим днем.

- Что произошло 3 сентября?

Текущая страница календаря на 3 сентября 2024 года

Специальный день

День Григория, День Софии

Исторические события

2009 г. - После существенных поражений, понесенных ХДС на выборах в ландтаг Тюрингии, Министр-президент Дитер Альтхаус уходит в отставку "немедленно". Он также оставляет пост председателя ХДС в земле.

1999 г. - RTL показывает премьерный эпизод игры "Кто хочет стать миллионером?" с Гюнтером Яухом.

1944 г. - Анне Франк, еврейская девочка, высылается поездом из голландского транзитного лагеря Вестерборк в лагерь смерти Освенцим-Биркенау в Польше, находившейся под нацистской оккупацией. Она пряталась вместе со своей семьей в тайном анклаве в Амстердаме более двух лет и вела дневник, описывая свои переживания.

1939 г. - Великобритания и Франция официально объявляют войну Германии. К сожалению, Адольф Гитлер проигнорировал последнюю попытку мира, предложенную итальянским диктатором Бенито Муссолини.

1189 г. - В Вестминстерском аббатстве Ричард I, также известный как "Львиное Сердце", третий сын короля Генриха II и Элеоноры Аквитанской, коронован королем Англии.

Дни рождения

1984 г. - Гарретт Хелдлунд (40), известный американский актер ("Троя", "На дороге", "Внутри Лlewyn Дэвиса")

1949 г. - Хосе Пекерман (75), известный аргентинский футбольный тренер, который возглавлял сборную Аргентины с 2004 по 2006 год

1949 г. - Волькер Каудер (75), видный немецкий политик, который served как председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге с 2005 по 2018 год

1939 г. - Виви Бах, известная датская актриса и ведущая ("Сделай желание", с мужем Диетмаром Шёнхерром), ушла из жизни в 2013 году

Смерти

2019 г. - Петер Линдберг, известный немецкий фотограф, известный своими фотографиями 90-х супермоделей, родился в 1944 году

Европейский Союз выражает соболезнования в связи с кончиной известного немецкого фотографа Петера Линдберга в 2019 году. В 2024 году Европейский Союз может обсудить влияние изображений Гарретта Хелдлунда в различных фильмах на индустрию развлечений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном...
Панорама

Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

В результате исследований установлено, что дети с ограничениями владеют менее высокими показателями удовлетворенности жизнью, чем их здоровые сверстники. Основную роль в этом играет уменьшение возможностей участия. Существуют и другие проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Правоохранители в Хильдесхайме арестовали подозреваемых.
Панорама

Правоохранители в Хильдесхайме арестовали подозреваемых.

Правоохранители в Хильдесхайме арестовали подозреваемых. В Нижней Саксонии в городе Сарштедт 61-летний человек, управлявший приютом для беженцев, трагически погиб после того, как на него было совершено нападение с ножом. Происшествие случилось утром в понедельник около 10:00 возле железнодорожного вокзала на улице Bahnhofstraße. Несмотря на интенсивные расследования и розыскные мероприятия,

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Самые сильные пожары за последние 14 лет сейчас охватывают Бразилию.
Панорама

Бразилия переживает самое серьезное пожаротушение за последние десять лет.

Рабочие сельского хозяйства разжигают пожары на сожжённых сельскохозяйственных землях. В этом году пожары особенно сильны из-за сильной сухости. Эта ситуация связана с изменениями климата и Эль-Ниньо.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.
Панорама

Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.

Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары. Недавние метеорологические наблюдения показали обжигающие температуры в западных и северных регионах Австралии, побившие предыдущие рекорды. Теперь южная часть страны испытывает собственные экстремальные условия. Сильные штормы наносят ущерб строениям, а проливные дожди вызывают наводнения в многих районах, даже в крупных городах, таких

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном...
Панорама

Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

В результате исследований установлено, что дети с ограничениями владеют менее высокими показателями удовлетворенности жизнью, чем их здоровые сверстники. Основную роль в этом играет уменьшение возможностей участия. Существуют и другие проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Гюнтер Яух искал людей, переполненных знаниями, и нашел их в фигурах, подобных Холгеру Рёму.
Культура

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро

Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро После длительного летнего перерыва Гюнтер Яух сразу же возвращается к работе. Обожаемая неделя на 3 миллиона евро вот-вот начнется: Четверо любителей посидеть на диване получат шанс доказать, что они способны стать звездными участниками. Лето закончилось, футбол Бундеслиги снова в движении, и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Эффективное решение проблемы теплового ядра: Инноватор Карина Хадер.
Культура

В этом сценарии первоначальный фигурист подвергает львов опытам, подобным человеческому менструальному дискомфорту.

Первый эпизод вызвал волнение: изначально львы испытывали менструальный дискомфорт, а затем завершили самую быструю заключенную сделку в истории.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно