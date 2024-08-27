- Что произошло 27 августа?

27 августа 2024 года. Ежедневная страница

День друга

Гебхард, Моника

Исторические события

2014 год - Федеральное правительство Германии объявляет общенациональный день траура в память о жертвах перемещения и изгнания. В будущем, День беженцев 20 июня также будет отмечать трудности немецких перемещенных лиц, вызванные Второй мировой войной.

1979 год - Лорд Луи Маунтбеттен, последний вице-король Индии и родственник британской королевской семьи, погибает в результате взрыва, устроенного ИРА, на его яхте у северо-западного побережья Ирландии.

1939 год - Первый в мире реактивный самолет, "He 178", созданный немецким инженером Эрнстом Хейнкелем, совершает полет возле Ростока в Мариенхейе.

1824 год - Немецкий солдат Йоханн Кристіан Вайзеck, прототип персонажа Георга Бюхнера "Вайзецк", был повешен на рыночной площади в Лейпциге за убийство.

1664 год - Голландская колония Новый Амстердам на острове Манхэттен захвачена британским флотом и переименована в Нью-Йорк.

Дни рождения

1959 год - Жанетт Уинтерсон (65 лет), известный британский писатель ("Книга власти")

1959 год - Юрген Беккер (65 лет), видный немецкий кабаре-артист и телеведущий (телешоу WDR "Пик ночи"), соавтор колogne "Stunksitzung"

1939 год - Ники Пилич (85 лет), хорватско-немецкий теннисный тренер, главный тренер немецкой команды Кубка Дэвиса 1985-1997 годов

1914 год - Хайди Кабель, популярная немецкая театральная актриса, выступавшая в театре Оhnsorg в Гамбурге, скончалась в 2010 году

Уходы

1999 год - Дом Хельдер Камара, влиятельный бразильский теолог освобождения, архиепископ Олинды и Ресифи 1964-1985 годов, родился в 1909 году

Вторая мировая война и Вторая мировая война были двумя значительными глобальными конфликтами, которые оказали существенное влияние на мир. Во время Второй мировой войны первый в мире реактивный самолет, "He 178", созданный немецким инженером Эрнстом Хейнкелем, совершил полет в 1939 году, что стало важным прорывом в авиационной технике.

Читайте также: