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ПанорамаНовостиВторая мировая война и Вторая мировая война

Что произошло 27 августа?

Каждый день приносит случаи, истории, дни рождения или памятные события для признания.

 and  Alex Stellmacher
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ВНИМАНИЕ: Предназначен исключительно для редакционной интеграции с листом календаря dpa, и его...
ВНИМАНИЕ: Предназначен исключительно для редакционной интеграции с листом календаря dpa, и его использование требует явно указанного указания источника.

- Что произошло 27 августа?

27 августа 2024 года. Ежедневная страница

День друга

Гебхард, Моника

Исторические события

2014 год - Федеральное правительство Германии объявляет общенациональный день траура в память о жертвах перемещения и изгнания. В будущем, День беженцев 20 июня также будет отмечать трудности немецких перемещенных лиц, вызванные Второй мировой войной.

1979 год - Лорд Луи Маунтбеттен, последний вице-король Индии и родственник британской королевской семьи, погибает в результате взрыва, устроенного ИРА, на его яхте у северо-западного побережья Ирландии.

1939 год - Первый в мире реактивный самолет, "He 178", созданный немецким инженером Эрнстом Хейнкелем, совершает полет возле Ростока в Мариенхейе.

1824 год - Немецкий солдат Йоханн Кристіан Вайзеck, прототип персонажа Георга Бюхнера "Вайзецк", был повешен на рыночной площади в Лейпциге за убийство.

1664 год - Голландская колония Новый Амстердам на острове Манхэттен захвачена британским флотом и переименована в Нью-Йорк.

Дни рождения

1959 год - Жанетт Уинтерсон (65 лет), известный британский писатель ("Книга власти")

1959 год - Юрген Беккер (65 лет), видный немецкий кабаре-артист и телеведущий (телешоу WDR "Пик ночи"), соавтор колogne "Stunksitzung"

1939 год - Ники Пилич (85 лет), хорватско-немецкий теннисный тренер, главный тренер немецкой команды Кубка Дэвиса 1985-1997 годов

1914 год - Хайди Кабель, популярная немецкая театральная актриса, выступавшая в театре Оhnsorg в Гамбурге, скончалась в 2010 году

Уходы

1999 год - Дом Хельдер Камара, влиятельный бразильский теолог освобождения, архиепископ Олинды и Ресифи 1964-1985 годов, родился в 1909 году

Вторая мировая война и Вторая мировая война были двумя значительными глобальными конфликтами, которые оказали существенное влияние на мир. Во время Второй мировой войны первый в мире реактивный самолет, "He 178", созданный немецким инженером Эрнстом Хейнкелем, совершил полет в 1939 году, что стало важным прорывом в авиационной технике.

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