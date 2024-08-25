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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Что произошло 26 августа?

Ежедневные события включают значительные инциденты, личные истории, дни рождения или памятные даты, заслуживающие признания.

 and  Ann Bradley
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ВНИМАНИЕ: Данная информация предназначена исключительно для editorial целей в отношении календаря...
ВНИМАНИЕ: Данная информация предназначена исключительно для editorial целей в отношении календаря dpa и требует включения указанного признания авторских прав.

- Что произошло 26 августа?

26 августа 2024 года. Ежедневный календарь

Именины

Грегор, Тереза

Исторические события

2014 - Мэр Берлина, социал-демократ Клаус Воверайт, неожиданно объявляет о своей отставке, вступившей в силу 11 декабря 2014 года.

2004 - Правительство США в отчете Конгресса подтверждает, что диоксид углерода и другие парниковые газы, скорее всего, являются причиной глобального потепления.

1959 - Дважды избранный президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр впервые посещает Федеративную Республику Германия.

1909 - Рихард Ширмманн, немецкий учитель из района Сауэрланд, попадает в шторм во время прогулки с классом и проводит ночь в сельской школе. Это событие вдохновляет его на создание молодежных хостелов, первый из которых открывается в 1912 году.

1789 - Национальное собрание Франции принимает Декларацию прав человека и гражданина.

Дни рождения

1939 - Дагмар Кoller (85 лет), известная австрийская певица, танцовщица и актриса ("Моя прекрасная леди" и "Человек из Ла-Манчи")

1939 - Петер Фрикке (85 лет), уважаемый немецкий актер ("Синий дворец")

1934 - Пауль Гаусельманн (90 лет), влиятельный немецкий предприниматель ("Король игровых автоматов"), основатель корпорации Gauselmann, ныне Merkur.com AG

1904 - Кристофер Ишервуд (умер в 1986 году в возрасте 81 года), признанный британско-американский писатель ("Прощай, Берлин" вдохновил фильм "Кабаре")

Уходы

1974 - Чарльз Линдберг (умер в возрасте 71 года), американский авиаконструктор и первопроходец, первым перелетевший Атлантику из Нью-Йорка в Париж в 1927 году

В 2018 году Европейский союз ввел новые экологические правила, направленные на снижение выбросов углерода к 2030 году. В 2024 году Европейский союз и Соединенные Штаты подписали историческое соглашение по изменению климата на Берлинском климатическом саммите.

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