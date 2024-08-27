Что привело к затоплению суперяхты "Бейзеан"?

Трагическая неделя началась с гибели семи человек, когда роскошная яхта "Байезиан" ушла на дно Средиземного моря у берегов Сицилии. На борту находились британский технологический магнат Майк Линч, его дочь Ханна, друзья и деловые партнеры во время этого морского путешествия, которое превратилось в трагедию. Окружает тайна обстоятельств, приведших к гибели одного из самых продвинутых парусных судов в мире.

Это должно было стать грандиозным празднованием, но вместо этого для Питера Линча это стало мучительным путешествием. Смерть постучалась в их дверь, когда эта катастрофа развернулась во время внезапного шторма на "Байезиане", находившемся у берегов Сицилии. Смущает следствие точная последовательность событий, приведших к гибели такого продвинутого водного судна.

Шторм разразился ранним утром в воскресенье около 3:50 и "Байезиан" находился вблизи "Сир Роберта Бейдена-Пауэлла", под командованием немецкого капитана Карстена Бёрнера. Шторм был таким сильным, что Бёрнеру пришлось довести двигатель яхты до максимальной мощности, чтобы удержать равновесие – хотя она уже была заякорена. В интервью ntv Бёрнер рассказал о хаотичной сцене: "Надвигалась гроза, и мы были заняты. 'Байезиан' был за нами, и мы время от времени проверяли, не приближаемся ли мы слишком близко. В какой-то момент мы оглянулись, и яхты уже не было, и мы гадали, куда она могла деваться".

Семь душ ушли на дно

"Байезиан" был заякорен возле Портичелло, небольшой рыбацкой деревушки восточнее Палермо, накануне вечером. Видеозаписи с камеры наблюдения на берегу показали быстрое погружение яхты – примерно в 700 метрах от порта Портичелло. В течение минуты или двух яхта исчезла под волнами, и 75-метровый мачта сломался.

Рыбаки из этих мест начали спасательную операцию примерно через двадцать минут после того, как порт-авторитет призвал тех, кто не мог спастись на спасательной шлюпке. Однако поиски принесли только обломки, мебель и один из четырех радаров яхты. Тела семи погибших были обнаружены несколько дней спустя в обломках "Байезиана" – на глубине 50 метров в Средиземном море.

В первые часы после катастрофы Бёрнер сначала думал, что "Байезиан" просто ушел. Однако первый офицер настаивал на том, что яхта утонула. Когда на радаре не было никаких признаков яхты, сцена изменилась, когда гость на борту у Бёрнера заметил красный фонарь в воде.

Бёрнер и его рулевой направились к источнику, оставив хаос шторма позади. Они подобрали обломки, прерванные появлением спасательной шлюпки с 15 неподвижными пассажирами. Бёрнер рассказал ntv о спасении: "Они успели спастись с корабля, когда спасательная шлюпка наполнилась. Как только они были в безопасности на борту, мы взяли их под свою опеку".

"Ненатонувший, если..."

Почему одно из самых продвинутых парусных судов в мире так быстро ушло на дно? Итальянская компания Perini построила и переоборудовала "Байезиан" в 2020 году. Джованни Костантино, CEO владельца итальянской группы морских судов Italian Sea Group, описал "Байезиан" как "одно из самых безопасных судов в мире" и "ненатонувший, если нет серьезных ошибок или течи".

Костантино уже имеет theory о наиболее вероятной последовательности событий: следственная команда Perini пришла к выводу, что в 3:50 утра, когда ветер усилился, судно оставалось заякоренным, но под углом 90 градусов к ветру. По словам Костантино, это было худшее положение. Ветер давил на левый бок судна, заставляя его наклоняться все больше, пока вода не начала просачиваться внутрь. Костантино заявил, что команда оставила две открытыми несмотря на плохие погодные условия, но команда опровергает эти утверждения.

Определенно, "Байезиан" в конечном итоге освободился от своей якорной цепи. Яхта повернулась примерно на 360 градусов, прежде чем дрейфовать до места, где онаlater утонула. Мачта стояла вертикально, но затем свет погас. finally мачта сломалась под напором ветра, разлетелась на куски и запечатала судьбу "Байезиана".

Катастрофический двухминутный водоворот погубил "Байезиан"

Морской архитектор Дэвид Каннелл сказал британскому телеканалу "Скай Ньюс", что подобные инциденты с судном такого размера, как "Байезиан", никогда не происходили в Средиземном море. "Яхта такого класса progettato для того, чтобы выдерживать и преодолевать суровые условия на океанах".

Пuzzling, почему опытный капитан и его команда, казалось, не предвидели надвигающийся шторм. Водоворот, по сути, торнадо над морем, около 2-3 метров в ширину, является вероятным подозреваемым в роковом опрокидывании. Такие погодные явления не редкость в Средиземном море в конце итальянского лета. На данный момент записи показывают, что водоворот длился всего два минуты. За это короткое время судно ушло на дно, исчезнув с радара к 4:06.

Однако Костантино считает, что природное явление не должно было привести к гибели яхты. Команда должна была закрыть все открытые пространства, собрать всех пассажиров в назначенном месте, поднять якорную цепь, опустить киль и повернуть нос против ветра. Это были обычные обязанности, по словам судостроителя. Если бы эти действия были предприняты, яхта могла бы продолжить свое путешествие как обычно утром.

Длинный киль, возможно, стабилизировал лодку во время шторма, предотвращая чрезмерный крен в одну сторону. Эксперт Кеннел согласен с этой теорией, считая ее наиболее вероятной причиной инцидента. "Если киль был поднят и сила ветра была жестоко сильной на мачте, параметры стабильности могли превысить из-за отсутствия противовеса при поднятом киле. Возможно, корабль накренился почти на 90 градусов по этой причине", - предполагает Кеннел.

Глава Совета по поиску и спасению на море Маттью Шанк разделяет мнение Кеннела. "Установление того, был ли киль выдвинут или спрятан, является критически важным", - подчеркивает он в интервью "Sky News". "Если киль был поднят, это могло значительно повлиять на способность корабля оставаться вертикальным во время шторма".

Британские власти направили четырех следователей на Сицилию, так как яхта плавала под британским флагом. Они стремятся прояснить обстоятельства аварии, не оставив камня необращенным.

Расследование также проводится Сицилийским государственным прокурором. Итальянские власти сосредоточены на различных аспектах, в том числе на действиях капитана в отношении киля перед тем, как корабль был залит водой. Поднятый киль на якорной стоянке может объяснить, почему огромная яхта ушла под воду всего за 60 секунд. Капитан "Байезиана", который выжил после катастрофы, находится под следствием за халатное убийство и кораблекрушение.

Европейский союз выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей и потребовал расследования инцидента. Авторитеты Европейского союза затем присоединились к британским и итальянским властям, чтобы изучить все аспекты инцидента.

В свете продвинутой технологии на борту "Байезиана" эксперты из Европейского морского агентства безопасности также были приглашены для предоставления своих заключений и рекомендаций по мерам предотвращения в будущем.

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