- Что притягивает Кицбюхель осенью

Лето ещё в разгаре, но многие уже готовятся к осенним каникулам в золотую осень. Особенно красивый регион для этого - австрийский Кицбюэль. Гости могут ожидать премиальные пешеходные маршруты, изобилие кулинарных удовольствий и потрясающий пейзаж в Тирольских Альпах. Это ждет тех, кто заинтересован, между поздним августе и октябрем.

Кицбюэль стоит посетить в любое время года - от разнообразных лыжных и рождественских моментов зимой до расслабляющих озерных и пешеходных каникул летом. Но когда солнце опускается ниже и окрашивает Тироль в золотой свет осенью, регион раскрывает особый шарм.

Это особенно можно почувствовать на пешеходных маршрутах, отмеченных Европейским Знаком Качества Пешеходного Туризма: Альпийская Панорама Цветов на Кitzbüheler Horn, Gamsroas, Райский Водный Бассейн в Bichlbach или Водопад Sintersbacher. На более чем 1000 километрах хорошо обозначенных пешеходных дорожек, любители активного отдыха могут насладиться впечатляющим пейзажем.

Присоединяйтесь к бесплатным пешеходным экскурсиям

Те, кто не решается самостоятельно преодолеть иногда сложные маршруты или предпочитают ходить в группах, могут принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях. Для этого туристы должны иметь при себе карту гостя Кицбюхеля, выдаваемую хозяином на месте. Только если хотите участвовать в экскурсиях как группа, отдыхающие должны заранее координироваться с гидами на сайте Кицбюхельского Туризма.

Те, кто не интересуется длинными прогулками, но все же хочет насладиться уникальным альпийским панорамой, могут побаловать себя завтраком на вершине горы. В зависимости от сезона, канатная дорога на гору Хорн отправляется уже в 4:30 утра, доставляя отдыхающих на высоту более 2000 метров над уровнем моря, где их ожидает тирольский горный завтрак при восходе солнца.

Кулинарные изыски Кицбюхеля

Но завтрак на вершине горы Хорн - не единственное кулинарное удовольствие. От гастрономической кухни до традиционных таверн до различных горных хижин, регион предлагает достаточно, чтобы представить кулинарные изыски осени в гастрономическом гиде. Для этого предприятия Кицбюхеля создали свои осенние рецепты.

Кроме того, есть события "Kitz Kulinarik" 30 и 31 августа, когда гастрономы Кицбюхеля превращают исторический старый город в кулинарный фестиваль, и "Kitz Kulinarik x Piemont" с 10 по 13 октября, где специалитеты, такие как трюфели, паста, сыр или вино из Пьемонта, являются главным акцентом.

Во время своего осеннего отдыха пешеходы могут присоединиться к бесплатным пешеходным экскурсиям в Кицбюхеле, чтобы исследовать потрясающие ландшафты региона по хорошо обозначенным дорожкам. После долгого дня ходьбы гости могут побаловать себя кулинарными изысками региона, включая гастрономическую кухню, традиционные таверны и горные хижины, представленные в осеннем гастрономическом гиде.

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