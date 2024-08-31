Что не так с ведущим гонщиком Формулы-1 Максом Верстаппеном?

В квалификации Гран-при Италии пилот McLaren Ландо Норрис завоевал поул, оказав давление на чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена. Норрис установил впечатляющий темп на трассе Монца, превзойдя своего австралийского товарища по команде Оскара Пиастри и Джорджа Расселла из Mercedes. Это пятый поул в карьере Норриса и четвертый в этом сезоне.

Ферстаппен, борющийся с плохими результатами, смог занять лишь седьмое место на своей Red Bull. Голландский чемпион уступил обоим пилотам Ferrari, Шарлю Леклеру и Карлосу Sainz, а также Льюису Хэмилтону на второй Mercedes. Хэмилтон, пятикратный победитель в Монце, перейдет в Ferrari в следующем году. Нико Хюлькенберг из Haas занял десятое место на стартовой решетке.

"Ситуация ухудшается"

Ферстаппен был почти на три десятые секунды slower than Norris. Советник Red Bull по моторспорту Хельмут Марко высказал озабоченность: "Мы в растерянности. Что-то не сходится. Ситуация ухудшается".

Ферстаппен сохраняет существенное преимущество в 70 очков в чемпионате пилотов перед 16-м этапом сезона (воскресенье, 15:00 по CET на RTL и Sky, а также в прямом обзоре на ntv.de), но доминирование Red Bull кажется ослабевающим. Ферстаппен не побеждал уже пять гонок подряд, стремясь к четвертому подряд титулу. Отрыв Red Bull от McLaren в чемпионате конструкторов сократился до всего 30 очков.

"Это замечательно", - воскликнул Норрис после очередного поула. Отличная дебютная квалификация Пиастри и выход на старт с двумя McLaren еще больше укрепил общую производительность команды.

Аргентинец Франко Колантино, который временно заменит отстраненного американца Логана Сарджента в Williams до конца сезона, занял 18-е место в своей дебютной квалификации. Двойка Sauber продолжала испытывать трудности в квалификации.

На следующей неделе на Гран-при Италии беспокойство Red Bull по поводу выступления Ферстаппена усилилось. Результаты гонки показали дальнейшее сужение отрыва Red Bull в чемпионате конструкторов из-за серии без побед Ферстаппена.

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