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Ливень может пролиться почти везде

Общины сообщают об опасных районах

Короткие предупреждения затрудняют быстрое реагирование

Никогда не входите в затопленный подвал

Подготовьте подвал к сильным дождям

Защитите дом от обратного потока

Кто платит, если сильный дождь причинит ущерб

Избегайте споров со страховщиками

Подготовьте окна подвала

Регулярно чистите водостоки

Вход для дождевой воды: подземный гараж

Проверочный список для защиты от сильных дождей

Ливень может пролиться почти везде

- Что не делать при ливне <unk> и как защитить свой дом и подвал

Жители, живущие возле Дуная или Рейна, уже сталкивались с проблемой наводнений. Однако даже далеко от этих больших рек, подвалы могут затопить из-за сильных дождей. В Германии может лить как из ведра и причинять значительный ущерб. Малые реки могут внезапно превратиться в бурные потоки; но также герметичные поверхности, склонное расположение или впадина могут направить дождь в волну наводнения, которая переполняет местные дренажные системы - или давит прямо в дом. В связи с изменением климата такие погодные явления, скорее всего, станут еще более интенсивными в ближайшие годы.

Общины сообщают об опасных районах

Введите название вашего города и "карта сильных дождей" в строке поиска браузера, и вы обычно найдете интерактивную карту, показывающую путь воды. Это позволяет оценить, насколько опасен ваш собственный дом. Северный Рейн-Вестфалия является образцом: земля собрала все муниципальные карты на веб-сайте, но карты общин часто более подробны.

Короткие предупреждения затрудняют быстрое реагирование

В отличие от наводнений, вызванных рекой, трудно предсказать, где сильные дожди вызовут наводнения. Поэтому важно принимать долгосрочные меры предосторожности. Там, где имеет смысл поставить мешки с песком перед входом в подземный гараж или окнами подвала на случай чрезвычайной ситуации, эти мешки всегда должны быть под рукой. Кроме того, слабые места дома должны быть идентифицированы и отремонтированы (см. ниже).

Никогда не входите в затопленный подвал

Желание быстро спасти что-то не должно быть легкомысленным. В начале мая мужчина умер в Хаузен (рядом с Вюрцбургом) от электрического удара, когда вошел в свой затопленный подвал. Как только вода достигает розеток или устройств, есть немедленная опасность смерти. Может быть целесообразно отключить электричество в подвале в качестве меры предосторожности перед штормом.

Вода также может оказаться коварной: если вода уже стоит в подвале, двери могут не открываться против давления воды.

Подготовьте подвал к сильным дождям

Дорогие вещи не должны храниться в подвале. Розетки должны находиться на верхнем этаже - и не должно быть висящих многоразъемных блоков. Масла или полуоткрытые банки с краской также могут дать сбой, если вода попадет в подвал. Подвал, который может намокнуть, должен быть покрашен или облицован водонепроницаемой плиткой, а не оклеен обоями.

Защитите дом от обратного потока

Когда идет сильный дождь, канализационные системы заполняются. Обычно дождевая вода и сточные воды текут вместе в канализацию. Если эта система перегружена, сточные воды не могут уйти, давят обратно в подвал - и могут даже выходить из стоков выше в доме. Поэтому дом должен быть правильно защищен с помощью предотвращающего обратный поток или подъемной станции. Это обычно также требуется по закону.

** despite сообщения от экспертов по страхованию, что в большинстве домов, которые они проверяют, эта защита от обратного потока не достаточно, обратный поток сточных вод во время сильного дождя является по-прежнему наиболее частой причиной ущерба. Даже лучшая защита бесполезна, если она не обслуживается регулярно. Один из общих причин, когда клапан не закрывается правильно, - это мусор, беспечно брошенный в туалет. Тампоны, подгузники или пищевые отходы могут застрять на клапане.

Кто платит, если сильный дождь причинит ущерб

Ущерб в подвале регулируется страховками домашнего хозяйства и жилых зданий. Первая для мебели и вещей, вторая для здания. Но только если так называемые элементарные повреждения также застрахованы. Некоторые страховщики исключают повреждения от обратного потока даже тогда, предупреждают центры потребителей. Так что лучше проверьте мелкий шрифт!

Избегайте споров со страховщиками

Если дом затоплен, жители должны сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб - при условии, что это безопасно (см. выше). Это то, чего требуют страховщики. Но сначала вы обязательно должны задокументировать ущерб с помощью фотографий и видеороликов, иначе может возникнуть проблема с возмещением. Также имеет смысл задокументировать обслуживание защиты от обратного потока.

Подготовьте окна подвала

Световые шахты подвалов часто являются слабым местом: они обычно не имеют водоотвода, образуется небольшой бассейн в шахте, из которого вода давит на стекло. Либо стекла должны быть устойчивы к давлению, либо световая шахта защищена клапанами или замурована.

Регулярно чистите водостоки

Водостоки часто не чистятся, и листья и мох накапливаются. Многие считают это безвредным, но вода часто находит пути в крышу, на балконы или другие места, где она может давить в дом. Иногда в старых домах также есть старые стоки, которые направляют воду снаружи в канализацию дома. Если затем обратный поток работает как задумано, эта вода не может стечь и переливается в дом через стоки.

Вход для дождевой воды: подземный гараж

Недавно подземный гараж полицейского участка в Идштайне, Гессен, так быстро наполнился, что гаражную дверь уже нельзя было открыть. В городских центрах все чаще строятся новые здания с подземными гаражами. Рampa входа часто является входом для сильных дождей, так как небольшой канал для сбора воды у входа не progettato для больших количеств воды. Это становится опасно, когда электромобиль заряжается на зарядной станции - и возможно, поступающая вода запускает ток.

В подземном гараже также не следует подвергать себя опасности. Центр компетенции по наводнениям рекомендует не выезжать на автомобиле, если уровень воды достиг десяти сантиметров.

Проверка безопасности от сильных дождей

Те, кто хочет защитить свой отдельный дом от сильных дождей, должны сначала проверить риск с помощью карт муниципалитета (см. выше). Затем есть полезные чек-листы, которые позволяют последовательно проработать все точки атаки. Особенно подходят электронная книга "Проверка зданий на ущерб от шторма" (в формате PDF) потребительских центров и информация Центра компетенции по наводнениям.

Источники: Центр потребителей, Центр компетенции по наводнениям (HKC), Федеральное министерство окружающей среды и защиты прав потребителей (BMUV), tagesschau.de, Hessenschau, R+V

Несмотря на принятые меры, сильные дожди могут вызвать наводнение в подвалах даже в странах, где наводнения не ассоциируются с крупными реками, такими как Германия. Регулярное техническое обслуживание является критически важным для правильной работы предотвратителя обратного потока, так как частые причины отказа включают мусор, беспечно брошенный в унитаз, такой как гигиенические прокладки, подгузники или пищевые отходы.

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