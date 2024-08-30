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Что касается наследства, Саксония обязана урегулировать с потомками известного композитора.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Выступающая в концерте города Тони Крахл демонстрирует свой талант (Архивное изображение)
Выступающая в концерте города Тони Крахл демонстрирует свой талант (Архивное изображение)

- Что касается наследства, Саксония обязана урегулировать с потомками известного композитора.

Саксония больше не получает выгоды от песни "У окна" группы City, как сообщает СМИ. Почти два десятилетия спустя после смерти автора текста Хильдегард Марии Раухфус, наследники были найдены, как сообщает "Die Welt am Sonntag". Свободное государство было обязано выплатить около 144 000 евро, как подтвердил Мартин Обермахер, глава управления центрального района в Саксонии, который занимался подобными финансовыми наследствами, в интервью изданию.

Как объяснил Обермахер, в июне 2022 года профессиональный поисковик наследников связался по электронной почте с предложением возможного наследника. Дальнейшее расследование показало, что действительно есть пять наследников, проживающих в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне.

Песня "У окна", самая популярная композиция берлинского музыкального коллектива, основана на стихотворении Раухфус. После ее смерти в Лейпциге в 2000 году наследники не были найдены, и имущество перешло к Свободному государству в 2002 году. Как сообщает "Die Welt am Sonntag", государство получало ежегодные роялти и лицензионные сборы в размере около 10 000 евро с тех пор. Государство получает наследство, когда у человека нет выживших родственников или он отказывается от него.

Инновации в управлении музыкальными правами привели к обнаружению потенциальных наследников, как сообщается в недавней статье. Без вклада Раухфус песня "У окна" группы City могла бы иметь другое будущее в музыкальной сцене Саксонии.

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