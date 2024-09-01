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ЭкономикаНовости

Что касается импорта газа, то ЕС больше зависит от России, чем от США.

 and  James Williams
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Данные не выявляют очевидных целей для использования газа.
Данные не выявляют очевидных целей для использования газа.

Что касается импорта газа, то ЕС больше зависит от России, чем от США.

Несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, страны ЕС снова начали покупать больше газа у России, чем у США. Об этом сообщает брюссельский консалтинг Bruegel, данные которого показывают, что во втором квартале страны ЕС импортировали примерно 12,7 миллиарда кубометров газа из России и 12,3 миллиарда из США. Несмотря на то, что поставки газа из России немного сократились по сравнению с первым кварталом 2024 года, их снижение было не таким значительным, как у США. Норвегия остается крупнейшим поставщиком газа в ЕС, с 23,9 миллиардами кубометров во втором квартале.

До вторжения России на Украину в начале 2022 года она занимала первое место, но многие страны ЕС сократили импорт газа из России. По данным статистического управления Германии, Германия больше не покупает газ у России. В ЕС Россия заняла второе место в списке поставщиков, сразу после Норвегии, но конкретные страны, получающие газ, не были указаны в данных.

Представитель по вопросам внешней политики ХДС Норберт Рёттген выступал за полный запрет на импорт газа из России в немецкой телерадиокомпании "Мир". Он argued, что, тратя миллиарды на поддержку Украины, продолжать отправлять средства в "войсковую кассу" Путина бессмысленно и неправдоподобно.

Энергетический эксперт FDP Михаэль Крузе поддерживает введение надбавки на цену импортируемого газа из России для финансирования помощи и поставок оружия на Украину. По его словам, таким образом, Путин будет финансировать свое сопротивление варварским атакам сам.

  1. Несмотря на призывы к запрету импорта газа из России, некоторые страны ЕС по-прежнему в значительной степени зависят от России в своих энергетических потребностях, и экономика существенно страдает от смены поставщиков газа.
  2. Продолжающаяся зависимость от импорта газа из России ставит под вопрос долгосрочную энергетическую стратегию ЕС и его способность полностью разорвать связи с Россией в ответ на ее действия на Украине.

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