Что касается импорта газа, то ЕС больше зависит от России, чем от США.

Несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, страны ЕС снова начали покупать больше газа у России, чем у США. Об этом сообщает брюссельский консалтинг Bruegel, данные которого показывают, что во втором квартале страны ЕС импортировали примерно 12,7 миллиарда кубометров газа из России и 12,3 миллиарда из США. Несмотря на то, что поставки газа из России немного сократились по сравнению с первым кварталом 2024 года, их снижение было не таким значительным, как у США. Норвегия остается крупнейшим поставщиком газа в ЕС, с 23,9 миллиардами кубометров во втором квартале.

До вторжения России на Украину в начале 2022 года она занимала первое место, но многие страны ЕС сократили импорт газа из России. По данным статистического управления Германии, Германия больше не покупает газ у России. В ЕС Россия заняла второе место в списке поставщиков, сразу после Норвегии, но конкретные страны, получающие газ, не были указаны в данных.

Представитель по вопросам внешней политики ХДС Норберт Рёттген выступал за полный запрет на импорт газа из России в немецкой телерадиокомпании "Мир". Он argued, что, тратя миллиарды на поддержку Украины, продолжать отправлять средства в "войсковую кассу" Путина бессмысленно и неправдоподобно.

Энергетический эксперт FDP Михаэль Крузе поддерживает введение надбавки на цену импортируемого газа из России для финансирования помощи и поставок оружия на Украину. По его словам, таким образом, Путин будет финансировать свое сопротивление варварским атакам сам.

Несмотря на призывы к запрету импорта газа из России, некоторые страны ЕС по-прежнему в значительной степени зависят от России в своих энергетических потребностях, и экономика существенно страдает от смены поставщиков газа. Продолжающаяся зависимость от импорта газа из России ставит под вопрос долгосрочную энергетическую стратегию ЕС и его способность полностью разорвать связи с Россией в ответ на ее действия на Украине.

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