Вседокупное состязание, включающее плавание, велоспорт и бег. - "Чрезвычайно сексуально возбужден": Дейхманн и его мировой рекорд по триатлону

Аплодисменты гремели не умолкая. Как будто он только что завершил спортивное мероприятие, Йонас Дичманн, после своего исторического дня, побившего мировой рекорд, весело общался с толпой зрителей на финише в Рот. В этот четверг вечером присутствовало несколько сотен зрителей, отмечая 106-й день его триатлона Challenge 120.

У него была подписанная книга предыдущего рекордсмена. "106. Новый мировой рекорд", - объявил Дичманн, - "pretty neat". Рекорд, состоящий из 105 подряд триатлонов, каждый из которых включал 3,8 км плавания, 180 км велосипеда и 42 км бега, держался до 22 августа 2024 года. Рекорд был установлен Сэном Конуэем в 2023 году.

Конвей рассказал о своем достижении, персонализированном им, Дичманну накануне его рекордного выступления. "Первое, что я сделаю, когда Challenge 120 закончится", - объявил Дичманн, хотя мировой рекорд теперь принадлежит ему, ежедневные этапы, отслеживаемые с первого дня, продолжают раскрываться.

Конечная цель, грандиозный финал, запланирован на 5 сентября. С 37-летним Дичманном из Штутгарта, страстью к невероятному, 120 был выбран как цель, отражая расстояние, которое он преодолел во время своего мирового триатлона с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.

В течение этого интенсивного периода он самостоятельно перевозил все свое оборудование. Дичманн также проехал впечатляющие 5500 километров из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и вернулся в Нью-Йорк на следующий день. Дичманн himself proclaimed himself an endurance athlete, his eyes repeatedly drawn to the unfathomable.

Подготовка к Challenge 120 началась 9 мая. "Так что восемь, девять месяцев моей жизни, ничего кроме этого", - сказал Дичманн на финише, на этот раз с номером 106, и выразил благодарность своей "отличной команде".

Данные о мировом рекорде: От обуви до перерывов на туалет

Дичманн проплыл поразительные 402,8 километра, что примерно равно трети длины Рейна. Дичманн проехал ошеломляющие 19 080 километров, для сравнения, прямая линия между Берлином и Токио составляет примерно 8910 километров. Достижения Дичманна на велосипеде также нельзя игнорировать; он набрал 4452 километра в своем "маленьком беге".

Дичманн прошел около двенадцати пар беговых кроссовок и три неопреновых костюма для плавания. Чтобы восполнить свои ежедневные калории, Дичманн потребляет около 10 000 калорий в день, что эквивалентно примерно семи килограммам спагетти. Он даже научился потреблять калории во время езды на велосипеде благодаря специальной настройке, но углеводы все еще распределяются по разным приемам пищи.

Достаточный отдых важен для Дичманна, который умудряется урвать около шести с половиной часов сна каждую ночь. Его ежедневный распорядок начинается в семь утра с заплыва в Ротзее. Дичманн даже находит время для дневного сна в двенадцать минут, чтобы перезарядиться. Чтобы оставаться в курсе, Дичманн выделяет несколько минут на перерывы в туалет. И перед тем, как отправиться на свой "маленький бег" к мировому рекорду, ничего лучше чашки эспрессо не бывает. Дичманн уже на 220-й чашке, а путь еще не окончен.

В честь своего спортивного достижения Дичманн планирует прочитать книгу Конуэя о своем собственном триатлоне, побившем мировой рекорд, после завершения Challenge 120. Несмотря на то, что он побил спортивный рекорд, Дичманн остается приверженным завершению каждого дня до грандиозного финала Challenge 120.

