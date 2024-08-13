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Чрезвычайная ситуация в Гондельсхайме - река пересекает берег

Тепло приносит штормы. Особенно пострадал округ Карлсруэ.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Пожарные и полиция сообщают о многочисленных развёртываниях из-за шторма.
Пожарные и полиция сообщают о многочисленных развёртываниях из-за шторма.

- Чрезвычайная ситуация в Гондельсхайме - река пересекает берег

В муниципии Гондельхайм (район Карлсруэ) река Заалбах выходит из берегов в нескольких местах, сообщает полиция. Предварительные оценки пожарной службы свидетельствуют о том, что на данный момент не требуются меры по эвакуации, заявил представитель полиции. Люди, оказавшиеся в воде в своих автомобилях, сообщают об этом. Пока нет информации о пострадавших.

На сайте социальной сети Facebook муниципий сообщает, что в городе объявлено чрезвычайное положение. Жителей призывают поддерживать друзей и соседей, если это возможно. "Многие руки и насосы и т.д. также понадобятся после дождя."

Пожарная служба Гондельхайма написала в Facebook о наводнении: "У нас много сообщений, которые нужно приоритизировать и обработать". Это займет некоторое время.

Муниципий Гондельхайм объявил чрезвычайное положение из-за наводнения, призывая жителей помогать друг другу, если они могут. Другие пострадавшие районы за пределами города могут потребовать дополнительных ресурсов, таких как насосы, после прекращения дождя.

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