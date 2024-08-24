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Иногда Стеффен Баумгарт все еще удивляется своей нынешней ситуации. 50 000 зрителей на inauguralном матче в Кёльне, 57 000 болельщиков на первой домашней игре против "Гамбург", и затем 49 000 зрителей на матче-дерби с Ганновером в пятницу вечером. Это 2-я Бундеслига в Германии. Таких посещаемости не видели в недавних группах Лиги чемпионов.

Однако в этой лиге есть свои сложности, когда девять бывших чемпионов Германии, в том числе три предыдущих победителя Кубка Европы, борются за всего два места в высшей лиге и одно место в низшей. Это сложно, и каждая слабость жестоко наказывается. Именно это произошло с "Гамбургом" и Баумгартом, что привело к поражению 0:1 (0:0) против "Ганновер 96" из-за пенальти от Жессика Нганкама (49-я минута).

Было слишком много ошибок и слабостей в игре, и вдруг последовало заслуженное поражение. "Это просто показывает, насколько конкурентна эта лига. Это показывает, что две сильные команды встретились лицом к лицу. И это показывает, что нам еще предстоит много работы с точки зрения Гамбурга", - сказал Баумгарт после матча. "Гамбург" шесть раз неудачно пытался вернуться в Бундеслигу, и седьмая попытка не будет легкой.

Отсутствие Ятты и Домпе было заметно.

Баумгарт уже отошел от высокорискового футбола своего предшественника Тима Валтера в Гамбурге, но еще не установил свой собственный, более компактный стиль.

Нападающий видит игру с двумя мощными форвардами, но Дави Селе и Роберт Глатцель, которые вернулись после летних травм, смогли сыграть только 90 минут. После травм Бакари Ятты и Жан-Люка Домпе, а также Элабделлауи в середине поля, в матче с Ганновером не хватило скорости.

"Невозможно заменить таких игроков в одночасье, даже если тренер щелкнет пальцами", - сказал Баумгарт. "Это длительный процесс, и я надеюсь, что мы сможем завершить его как можно скорее".

Даже хорошо укомплектованный состав "Гамбурга" не может компенсировать столь многих отсутствий одновременно. "Нам этого не хватило для наших амбиций", - сказал капитан Себастьян Шонлау. Но он также сказал после матча в Ганновере: "Мы были на правильном пути, и мы все еще на правильном пути. Поражение не изменит наш план, потому что план не плохой".

Модель Ганновера

Теперь "Гамбург" сыграет с командами, недавно вышедшими в высшую лигу, "Преussen Munster" и "Jahn Regensburg". Это больше похоже на вторую лигу последних лет. Но это также те соперники, против которых "Гамбург" исторически терял важные очки.

Но в Ганновере "Гамбург" увидел, как быстро меняются настроения и тенденции в такой конкурентной лиге. В течение нескольких дней после поражения в кубке против третьелиговой команды "Альмина Билефельд" царила атмосфера острого кризиса. Но после победы в дерби "96" даже ненадолго поднялся на первое место. "Мы приняли критику и хотели дать на нее четкий ответ", - сказал вратарь Рон-Роберт Цилер. "В этом было настоящее рвение".

Конкурентная лига показала "Гамбургу" сложные вызовы, с девятью бывшими чемпионами Германии, борющимися за ограниченные места в высшей лиге. Несмотря на усилия Баумгарта по переходу от высокорискового футбола, отсутствие ключевых игроков, таких как Ятта и Домпе, существенно повлияло на выступление "Гамбурга" в лиге.

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