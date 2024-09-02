- Член команды делится своими мыслями о последних моментах Байеса.

Примерно через две недели после трагического крушения роскошной яхты "Байезиан" член экипажа поделился своей историей той ужасной ночи. Согласно итальянскому новостному агентству "Анса", матрос Мэтью Гриффитс якобы разбудил капитана, когда ветер достиг 20 узлов. По приказу капитана всех остальных также разбудили. Гриффитс был среди 22 человек, находившихся на борту яхты, которая ушла на дно всего в нескольких сотнях метров от сицилийского порта Портичелло 19 августа. К сожалению, в этой трагедии погибли семь человек, в том числе владелец яхты Майк Линч и его 18-летняя дочь.

Гриффитс, который был на вахте в момент инцидента, рассказал свою историю "Анса": "Корабль накренился, и мы были выброшены в воду. Мы смогли выбраться на поверхность и пытались спасти как можно больше людей". Капитан Джеймс Катфилд яхты "Байезиан" проявил исключительную храбрость во время этой истории. "Мы цеплялись за борта (корабля). Мы спасли тех, кого смогли". Катфилду удалось спасти молодую девушку и ее мать. Итальянские власти в настоящее время расследуют действия Катфилда, Гриффитса и инженера Тима Паркера Эйтона.

Капитан "Байезиана" хранит молчание

Капитан Катфилд воспользовался своим правом на молчание, когда его допрашивал общественный прокурор на прошлой неделе, как сообщила его юридическая команда. Они заявили, что он "устал" и нуждается во времени, чтобы подготовить свою защиту.

Несмотря на свидетельства выживших, подчеркивающие храбрость Катфилда, обстоятельства крушения остаются загадочными. Морские эксперты считают, что яхта "Байезиан", построенная уважаемым итальянским производителем "Пертини Нави", должна была выдержать шторм. По крайней мере, она не должна была так быстро уйти на дно, как это, казалось, произошло.

Общественные прокуроры из Термини Имерезе, недалеко от Палермо, заявили, что их расследование займет некоторое время, поскольку извлечение обломков все еще продолжается. Ожидается, что извлечение судна обойдется минимум в 17 миллионов евро.

После трагедии стало известно, что Майк Линч, богатый владелец затонувшей роскошной яхты "Байезиан", планировал продать судно и приобрести более крупную и роскошную яхту.

В свете результатов расследования прозвучали призывы ужесточить правила безопасности для роскошных яхт, ссылаясь на "Байезиан" как на яркий пример потенциальных опасностей, связанных с этими судами.

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