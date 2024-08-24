Член группы Slipknot Сид Уилсон попал в больницу из-за ожогов.

В результате несчастного случая с костром ДЖ Сид Уилсон из Slipknot получил серьезные травмы. По словам его подруги Келли Осборн, огонь вспыхнул внезапно. Тем не менее, музыкант настроен на выступления на концертах.

Известный участник Slipknot и DJ Сид Уилсон был доставлен в больницу с ожогами. Сообщается, что инцидент произошел во время розжига костра на ферме, которую он делит с Осборн и их сыном Сидни. Огонь якобы превратился в взрыв, как видно на Instagram Уилсона и Осборн.

Уилсон опубликовал видеоролики из больницы. В результате этого несчастного случая он получил ожоги второй степени на лице и руках, как указано в посте. Раны видны на видео, кожа на руках и лице имеет ярко-красный оттенок, губы припухшие, а волдыри заметны.

Осборн навестила Уилсона в больнице. "Не играйте с горящими кучами," - предупредила она, сопровождая это качанием головы в Instagram-стори. "Он превратил себя в пламя и разбросал его вокруг."

Несмотря на ожоги, Уилсон из Slipknot остается непреклонным в Instagram. "Я буду в порядке, и мне все равно, что для этого понадобится, увидимся на туре," - заверил он в посте.

Кроме того, официальный Instagram-аккаунт Slipknot заявил: "Наш товарищ Сид Уилсон получил травмы сегодня из-за пожара. Он восстанавливается с семьей и все равно будет на сцене с нами на нашем выступлении на фестивале Rocklahoma на следующей неделе. Он благодарен за все добрые пожелания и не может дождаться, чтобы увидеть вас всех в скором времени." Slipknot запланирован на выступление на трехдневном фестивале Rocklahoma в Оклахоме 1 сентября.

Уилсона перевели в больницу для дальнейшего лечения ожогов. Несмотря на инцидент, Slipknot объявили, что Уилсон все равно присоединится к ним на выступлении на фестивале Rocklahoma.

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