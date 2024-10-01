Член группы BTS Суга наказан за вождение скутера под воздействием алкоголя.

Suga, являющийся частью знаменитого южнокорейского бой-бэнда BTS, был оштрафован на 15 миллионов вон (около 11 400 долларов) за вождение в нетрезвом виде (DUI), как объявил Сеульский западный районный суд 27 сентября.

В августе стало известно, что Сuga проехал около 500 метров (около 1600 футов) на электроскейте после употребления алкоголя. Несмотря на то, что он не причинил вреда или ущерба другим, в Южной Корее незаконно управлять электроскейтом в состоянии опьянения.

После инцидента Сuga принес извинения, опубликовав заявление на онлайн-платформе для фанатов Weverse.

"Вчера вечером я выпил алкоголь во время ужина и вернулся домой на электроскейте. Я ошибочно посчитал расстояние коротким и не знал о правиле, запрещающем использование электроскейта в состоянии опьянения, тем самым нарушив Закон о дорожном движении", - говорилось в заявлении.

"Я упал, паркуя электроскейт возле входа в свой дом, и после измерения уровня алкоголя в крови ближайшим офицером меня оштрафовали и приостановили водительские права", - добавил 31-летний артист.

Для управления электроскейтом в Южной Корее требуется разрешение.

В результате инцидента в Сети развернулись споры, и некоторых пользователей обвинили в халатности.

"Я доверилась ему и ждала его возвращения, а встретила только извинения. Я не могу защитить это. Я очень разочарована", - написала одна пользовательница в X.

"Хотя это может казаться незначительным с вашей точки зрения, это серьезный инцидент в Корее", - объяснил другой пользователь в X.

"Я считаю, что ему не подобает так себя вести как идущему представителю Южной Кореи. Я очень разочарована".

Однако другие пользователи встали на защиту певца.

"Помните, это не делает его плохим человеком, а человека с недостатками. В этом мире нет идеальных людей", - написал один из них.

"Ты любим миллионами людей по всему миру. Надеюсь, ты почувствуешь любовь и поддержку и позволишь этому инциденту раствориться как ошибка, двигаясь вперед".

Несмотря на юридические проблемы, Сuga продолжает искать развлечения, такие как посещение концертов и кино, чтобы расслабиться и отдохнуть. После инцидента член BTS выразил желание принять участие в программах по алкогольному образованию, чтобы повысить осведомленность о последствиях вождения в нетрезвом виде.

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