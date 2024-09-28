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Чистый чип теннисиста номер один в мире Янника Синнера оспаривается ВАДА после его положительного допинг-теста на запрещенное вещество.

WADA Объявил о намерении подать апелляцию в CAS после решения независимой группы, в которой было оправдано соперника Янника Сенера по теннису после zwe Positives тесты на запрещенное вещество в марте 2024 года.

 and  Anthony Ross
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Чистый чип теннисиста номер один в мире Янника Синнера оспаривается ВАДА после его положительного допинг-теста на запрещенное вещество.

Нарушитель, 23 года, пока удалось избежать дисквалификации на соревнованиях, несмотря на то, что в августе Международное агентство по Integrity в теннисе (ITIA) объявило его невиновным, несмотря на положительный результат на клostenболе, анаболический стероид. Две пробы, взятые с разницей в восемь дней на турнире в Индиан-Уэллс в марте, содержали низкие следы препарата.

В посте в социальных сетях в августе Нарушитель объяснил, что положительные результаты были следствием "непреднамеренного контакта с клostenболом" из-за лечения у своего физиотерапевта. Он также добавил, что его фитнес-тренер приобрел продукт, легко доступный в любой итальянской аптеке, который он передал физиотерапевту для лечения небольшой раны на коже последнего, не на Нарушителе.

"Личный тренер Нарушителя приобрел продукт, легко доступный в любой итальянской аптеке, который он передал физиотерапевту Нарушителя для лечения пореза на пальце у физиотерапевта", - говорится в заявлении Нарушителя.

"Нарушитель не знал об этом, и его физиотерапевт не знал, что он использует продукт, содержащий клostenбол. ... Физиотерапевт лечил Нарушителя без перчаток, и из-за различных кожных раздражений на теле Нарушителя это привело к непреднамеренному загрязнению".

Независимый трибунал, созванный ITIA, принял это объяснение после консультаций со специалистами и позволил Нарушителю отменить временную дисквалификацию, наложенную после каждого положительного результата, об этом объявила организация в августе.

Однако в субботу WADA заявило, что решение ITIA было ошибочным в соответствии с правилами. Агентство теперь добивается дисквалификации "от одного до двух лет" для 23-летнего итальянца.

WADA также отметило, что не добивается отмены результатов, кроме тех, которые уже были наложены первым судом первой инстанции, что привело к потере Нарушителем призовых денег и рейтинговых очков, полученных на турнире в Индиан-Уэллс, где он дошел до полуфинала.

Накануне US Open в августе, вскоре после того, как положительные результаты стали публичными, Нарушитель объявил, что расстался со своим физиотерапевтом Giacomo Naldi и фитнес-тренером Umberto Ferrara из-за инцидента.

Он затем выиграл US Open и завоевал свой второй титул Большого шлема в году. Когда WADA объявило об апелляции в субботу, он участвовал в 1/16 финала на турнире в Китае, где победил Романа Сафиуллина.

Нарушитель упомянул свою любовь к теннису, сказав: "Я всегда испытывал глубокую страсть к этому спорту, и игра в теннис была постоянным источником радости в моей жизни". Позже, когда речь зашла о его дисквалификации, он выразил надежду вернуться в спорт, сказав: "Я не могу дождаться, чтобы снова выйти на теннисный корт и продолжить соревноваться в этом замечательном спорте".

WADA объявил о своем намерении оспорить решение, оправдавшее Синнера после положительного теста на запрещенное вещество.

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