Число жертв из-за наводнений в Европе продолжает расти.

Наводнения в различных частях Австрии, Польши, Румынии и Чехии привели к как минимум одиннадцати жертвам. Австрия сообщает о двух дополнительных смертельных случаях, что приводит к общему числу тринадцать. В Чехии один человек погиб в реке Красовка в восточной части Моравии-Силезии, согласно заявлению полицейского президента Мартина Вондрасека. По состоянию на данный момент число погибших в четырех странах составляет одиннадцать. Чешские власти также сообщают о семи пропавших без вести.

14:04 Наводнения в Европе: правительство Германии расширяет помощьПравительство Германии расширило свою помощь жителям, пострадавшим от наводнений в нескольких европейских странах. Представитель Кристиане Hoffmann заявила в Берлине: "Люди в наших соседних странах, наших европейских партнерах и люди здесь должны знать: мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказать помощь". Разрушения в Австрии, Чехии, Польше и Румынии в некоторых местах катастрофичны. Hoffmann выразила: "Мы шокированы увиденными изображениями и новостями о погибших и пропавших без вести. От имени федерального правительства мы выражаем соболезнования и поддержку всем пострадавшим".

13:43 Орбан откладывает международные обязательства из-за наводненийПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан отложил все свои международные обязательства из-за наводнений в стране. Орбан объявил на X: "Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные обязательства". Более подробная информация не предоставлялась. Орбан должен был принять участие в дебатах о программе шестимесячного венгерского председательства в Европейском парламенте в Страсбурге в среду. Право-wing политик Орбан часто подвергается критике со стороны Европейского парламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава под водой: прорывы дамб в третьем по величине городе ЧехииМеры по эвакуации расширены в Остраве, третьем по величине городе Чехии, из-за угрозы наводнения. Министр окружающей среды Петр Хладик заявил после экстренного заседания: "Похоже, что произошли прорывы в нескольких районах". Жителей эвакуировали на надувных лодках. Примерно 100 кубометров воды в секунду проходят через бреши. Проводятся попытки заполнить бреши камнями. Острава, в которой проживает около 285 000 человек, расположена на слиянии нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Город, известный своими шахтами и промышленностью, находится примерно в 280 километрах к востоку от Праги. Железнодорожное сообщение в Остраву и дальше в Польшу полностью остановлено. Один из заводов был остановлен. В близлежащем Богумине были нарушены электроснабжение и сети мобильной связи из-за наводнения. Водоснабжение питьевой водой нарушено в нескольких районах.

12:33 Рекорд осадков: 450 литров дождя на квадратный метр в чешском городеДождь от депрессии "Анетт" был впечатляющим: с пятницы в Сереце, городе в Чехии, недалеко от польской границы, выпало 450 литров дождя на квадратный метр. Это был самый высокий уровень осадков в последние дни, отметил эксперт по погоде ntv.de Оливер Шейл. В Германии в Руппольдинге/Берхтесгаденском районе выпало 320 литров за четыре дня. В Австрии в районе Санкт-Пёльтен выпало 364 литра, а в Лилиенфельде - 369 литров. В Вене было зарегистрировано 279 литров, но затем станции перестали работать, поэтому точные данные в настоящее время недоступны. В Польше больше всего, 200 литров, выпало в Катовице.

12:25 Румыния: наводнения унесли жизни шести человек в Карпатском регионеТяжелые дожди и сильные наводнения в Карпатском регионе Румынии привели к гибели как минимум шести человек. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны. Примерно 300 человек были эвакуированы, и около 6000 сельских домов были затоплены. Жертвами в основном были пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Высший уровень предупреждения о наводнении остается в силе до полудня. Изолированные деревни были в основном затронуты, и люди спасались на крышах, чтобы не быть унесенными потоком воды. На место событий были направлены сотни пожарных.

11:59 Наводнения в Саксонии: уровень реки Эльбы превышенУровень реки Эльбы в Саксонии продолжает расти. В Дрездене утром уровень составлял 5,62 метра, согласно государственному центру наводнений. В воскресенье вечером было объявлено второе предупреждение о наводнении. Ожидается, что порог третьего этапа тревоги, который составляет шесть метров, будет превышен ранним утром во вторник. К среде вечером уровень реки Эльбы в Дрездене, возможно, достигнет своего пика. В Шоне, расположенном на границе с Чехией, действует третий этап тревоги с уровнем реки Эльбы 6,13 метра. Центр наводнений ожидает, что уровень воды в Гёрлице на Нейсе начнет падать. Наиболее высокая точка наводнения называется гребнем.

11:01 Вроцлав наводнениеПосле сильных атмосферных осадков и наводнения на юго-западе Польши город Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии готовится к прибытию волны наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил наводнение в городе на Одерской реке. Меры включают постоянный мониторинг дамб, контроль и защиту каналов, а также закрытие переправ через дамбы, объяснил Сутык в видео в Facebook. Волна наводнения ожидается во Вроцлаве в среду. Ранее прогнозировалось, что город не будет серьезно затронут, но Сутык отметил, что прогнозы были скорректированы. Хотя наводнение не достигнет высот наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык подчеркнул, что инфраструктура с тех пор значительно улучшилась, с новыми дамбами, водоотводными бассейнами и пoldersystem. Он надеется, что наводнение не затронет город.

10:35 Комментарий губернатора Австрии о ситуации с наводнением: "Все еще критическая и драматическая"

Несмотря на временное прекращение дождя, ситуация с наводнением на востоке Австрии остается крайне напряженной. "Это еще не конец, ситуация остается критической, остается драматической", - говорит губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Лейтнер. К понедельнику ожидается до 80 литров осадков на квадратный метр в некоторых регионах. Основная проблема в настоящее время - плотины. "Существует высокий риск прорыва плотин", - сообщают officials. Жизнь в общественных местах практически остановилась. Закрыто более 200 дорог в Нижней Австрии, эвакуировано около 1800 зданий, и многие школьники и дошкольники остаются дома, добавляет Микль-Лейтнер. В настоящее время без электричества находятся более 3500 домохозяйств. Масштабы ущерба пока неизвестны. "Помощь будет оказана пострадавшим от наводнения", - заверила губернатор. За последние несколько дней в некоторых регионах Нижней Австрии выпало до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз больше обычного ежемесячного количества.

10:10 Уровень воды на Эльбе в Саксонии продолжает расти

Уровень воды на реке Эльбе в Саксонии продолжает расти. По данным Государственного центра управления наводнениями, значение в Дрездене утром составляет 5,54 метра. Ожидается, что в течение дня будет превышен шестиметровый рубеж, что может привести к затоплению населенных пунктов. Уровень тревоги три уже достигнут на гидропосту в Шёна на Эльбе возле чешской границы, где уровень воды составляет 6,09 метра. Тот же уровень тревоги действует на Лаузитцер-Нейсе возле польской границы, где уровень воды составляет 5,56 метра, всего несколько сантиметров до уровня тревоги четыре. Из соображений безопасности закрыт участок федеральной дороги B99 в Гёрлице, сообщил представитель полиции. Уровень предупреждения для этапа три составляет 4,80 метра на этом месте.

09:49 Первая жертва наводнения в Чехии: мужчина утонул в Красовке

Зафиксирована первая жертва наводнения в Чехии. Также сообщается о семи пропавших без вести. Мужчина утонул в небольшой реке Красовка в районе Брuntál в восточной части Моравии-Силезии, сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Трое людей пропали без вести после того, как их автомобиль попал в реку в районе Йесеник в горах Хрубый Йесеник. Автомобиль не найден. Остальные пропавшие без вести попали в различные водные пути, такие как река Отва. Также пропал мужчина из дома престарелых на границе с Польшей. Премьер-министр Чехии Петр Фiala описал ситуацию как "вековое наводнение" - наводнение, которое статистически происходит раз в столетие в том же месте. Ранее сообщалось о погибших от наводнения в других странах ЕС (см. запись 06:40): пожарный погиб в Австрии, мужчина в Польше и шестеро в Румынии.

09:17 Женщина упала в Нейсе в ГёрлицеЖенщина упала в Нейсе, проверяя уровень воды в Гёрлице. По предварительным данным полиции, женщина поскользнулась у кромки воды возле отеля Parkhotel Merkur и упала в реку. Она проплыла около 700 метров вниз по течению, прежде чем выбраться на берег возле плотины Vierradmühle. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь в больнице из-за переохлаждения.

09:00 Немецкий THW готовится к крупным операциям на Эльбе и ОдереТехническое агентство по чрезвычайным ситуациям (THW) готовится к возможному наводнению на востоке Германии. "Мы готовы направить большие силы на Эльбу и Одер, если это будет необходимо", - говорит руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Утренний журнал". Восс советует жителям пострадавших районов запастись необходимыми товарами. Восс признает, что Германии пока повезло, но реки Эльба, Нейсе и Одер ожидаются наводнения в этом году. На прошлых выходных THW направило около 140 сотрудников в Баварию и Саксонию, в том числе для работы на обрушенном мосту Карола в Дрездене. Восс подчеркивает, что это четвертая крупная наводнительная ситуация в Германии в этом году, и важно быть готовыми и инвестировать в оборудование. "В конечном итоге, это затраты на приспособление к климату", - говорит Восс.

08:43 Правительство Польши обсуждает введение режима ЧС Премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание кабинета министров в понедельник утром после сильных наводнений на юго-западе Польши. Он подготовил заявление о введении режима ЧС, но для этого требуется одобрение совета. Продолжительные дожди на юго-западе Польши, близ границы с Чехией, привели к наводнениям. Город Ныса в Оpole был значительно затоплен ночью. Сообщается, что в Нысе вода из реки Глатцер-Нейсе, притока Одера, проникла в отделение скорой помощи больницы. В результате 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Бавария: ожидаются новые дожди и повышение уровня воды Ситуация с наводнениями в Баварии остается напряженной в некоторых районах из-за ожидаемых дождей. По данным полиции, за ночь ситуация в пострадавших районах не улучшилась. Сервис предупреждений о наводнениях (HND) прогнозирует повышение уровня воды из-за дождливого начала недели. Ожидается повышение уровня воды на Дунае в Пассау, Вилсе в Вилсхофене и Изар в Мюнхене. Согласно прогнозам немецкого метеорологического Dienst (DWD), ситуация начнет улучшаться со среды. В ближайшие два дня DWD ожидает непрерывные дожди от Альп до предгорий, с возможными осадками от 40 до 70 литров на квадратный метр и до 90 литров в застойных районах.

07:32 Чехия: облегчения нет в виду – уровни воды остаются высокими Чехии все еще не видно облегчения от наводнений и затоплений. Волна наводнения на реке Марта (Моравы) достигла Літовел, примерно в 200 км к востоку от Праги. Весь город затоплен, как сообщает агентство новостей CTK. Власти города с населением почти 10 000 человек призывают людей не мешать работе экстренных служб. "В ближайшие часы мы ожидаем дальнейшего повышения уровня воды в реке", - предупреждает мэр в социальных сетях.

07:03 Прорыв дамбы: разрушительные наводнения в Польше зафиксированы После прорыва дамбы в Польше местные жители опасаются, что разрушительные наводнения движутся к региону Глатцер-Нейсе. Видео запечатлело силу ревущих вод.

06:40 Наводнения в Европе: жертвы в Польше и Румынии Польша и Чехия борются с последствиями столетнего наводнения, в то время как ситуация в Нижней Австрии критическая после сильных дождей. Из-за наводнений сообщается о различных жертвах: пожарный в Австрии, один человек в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуации в Чехии из-за наводнений В результате самых сильных наводнений за годы города, такие как Йесеник в горах Гурбый Йесеник и Крнов на границе с Польшей, оказались затоплены. В Йесенике спасатели использовали лодки и вертолеты, чтобы спасти сотни людей. После наводнения оползни представляли угрозу в многих местах.

05:49 Пассажиры круизного лайнера застряли в Вене из-за наводнений Из-за высокого уровня воды на Дунае из-за сильных дождей пассажиры швейцарского речного круизного судна застряли в Вене. Около 100 пассажиров и 40 членов экипажа не могут покинуть "Тургау Престиж", пришвартованный у берега. Настильная до пирса затоплена, и пассажиры не могут сойти на берег. По данным Тургау Трэвел, местные власти решат, когда пассажиры смогут покинуть судно. Пассажирам сообщили, что они должны оставаться на судне по крайней мере до вторника. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но теперь застрял в Вене.

Шторм "Анетт", известный международно как "Борис", вызвал библейские дожди и наводнения в Польше, Чехии, Австрии и Румынии. По меньшей мере восемь человек погибли.

Правительство Германии выразило соболезнования пострадавшим от наводнений в Австрии, Чехии, Польше и Румынии, в том числе жертвам в Польше. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отложил свои международные обязательства из-за наводнений в своей стране.

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