Число занятых продолжает расти

В Германии работают 46,1 миллиона человек. Это немного больше, чем в предыдущем квартале. Новые рабочие места создаются почти исключительно в одной отрасли.

Несмотря на продолжающееся экономическое замедление, число занятых в Германии продолжает расти. Во втором квартале этого года, по данным Федерального статистического управления в Висбадене, работали или были самозанятыми 46,1 миллиона человек.

Скорректированные по сезонности, это на 54 000 человек или 0,1 процента больше, чем в предыдущем квартале, и на 0,4 процента больше, чем в предыдущем году. Этот показатель ниже среднего по ЕС (+0,7 процента) и по еврозоне (+0,8 процента). Более того, темпы роста замедляются: в первые три месяца это было еще 64 000 человек.

Впервые с начала пандемии коронавируса в Германии в первом квартале 2021 года наблюдалось снижение занятости. Почти все новые рабочие места были созданы в сфере услуг, где число занятых увеличилось на 229 000 человек. Однако занятость в промышленности и строительстве продолжает падать из-за слабого экономического роста, с 65 000 человек меньше, чем год назад.

Число самозанятых, в том числе с помощью членов семьи, также сократилось. Их число уменьшилось на 29 000 до 3,8 миллиона. Против них были 42,3 миллиона сотрудников. Это на 196 000 человек или 0,5 процента больше, чем в предыдущем году. В среднем занятые работали 318,2 часа в квартал, что на 0,4 процента больше.

Несмотря на слабую экономическую конъюнктуру, немецкое правительство активно сосредоточено на инициативах по занятости и социальной защите. Почти все новые рабочие места, созданные во втором квартале, были в сфере занятости и социальной защиты.

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