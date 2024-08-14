- Число ночевок на юго-западе продолжает расти

Туризм в Баден-Вюртемберге процветает. По предварительным данным Статистического управления земли, в первом полугодии было почти 26,8 миллиона ночёвок - на 3,5 процента больше, чем в предыдущем году. Количество прибытий увеличилось на 4,5 процента до 10,8 миллиона за период с января по июнь.

Штутгарт выигрывает от Чемпионата Европы по футболу

Количество ночёвок значительно увеличилось в феврале и марте. Однако в апреле и июне оно снизилось по сравнению с соответствующими предыдущими годами. Необычно слабый июнь, вероятно, был связан с нестабильной погодой. В частности, внутренние гости забронировали fewer overnight stays, что не могло быть компенсировано увеличением ночёвок иностранными гостями.

Эта тенденция была особенно заметна в Хайгау, регионе Боденского озера, Черном лесу и Алльгой-Обершвабен. Исключением был регион Штутгарта, который выиграл от Чемпионата Европы по футболу в июне и зарегистрировал увеличение ночёвок на 20 процентов, вопреки общему тренду в земле.

Большинство туристических регионов с увеличением

В течение всего первого полугодия большинство из девяти туристических регионов в земле сообщили об увеличении ночёвок: Количество значительно увеличилось в регионе Штутгарта более чем на десятую часть. Были небольшие decreases - но на относительно высоком уровне - в Южно-Черном лесу и регионе Боденского озера. Во статистику включены все средства размещения с более чем десятью спальными местами.

В целом, немногим более 81 процента ночёвок были забронированы немецкими посетителями. Остальное приходилось на иностранных гостей, доля которых оставалась несколько ниже, чем в первом полугодии 2019 года, до пандемии короны.

Государственный секретарь: Юго-Запад популярен

По словам государственного секретаря по туризму Патрика Раппа (ХДС), показатели прибытий и ночёвок достигли рекордных высот. "Баден-Вюртемберг - это очень популярный бренд среди туристов, очень популярное место отдыха", - сказал он. Баланс положительный. Несмотря на дождливые месяцы, новые рекорды не были само собой разумеющимся.

Рапп особенно обрадовался толчку от Чемпионата Европы по футболу в Штутгарте, где прошли пять матчей: спортивное событие привлекло футбольных фанатов со всей Европы в регион. "Конечно, мы надеемся, что эффекты и атмосфера останутся заметными в долгосрочной перспективе".

Снижение ночёвок в апреле и июне частично можно объяснить глобальным распространением коронавируса, что привело к ограничениям на поездки и страху перед заболеванием. Тем не менее, регион Штутгарта показал увеличение ночёвок на 20 процентов в июне, вероятно, благодаря Чемпионату Европы по футболу, что дало передышку от общего тренда.

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