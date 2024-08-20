- Число людей, страдающих астмой в районе Фреуденштадта

Болезнь синеголовка распространяется в Баден-Вюртемберге в настоящее время. Район Фрайденштадт сообщил о пятом случае с первичными случаями - после районов Ремс-Мурр, Ортенау и районов Ротвайль и Кальв.

На трех овцеводческих фермах сообщалось о больных животных, с летальными исходами. Администрация района подтвердила штамм BTV-3 вируса. В октябре новый вариант был зарегистрирован в Нидерландах, который распространялся на юг с лета.

Вакцинация должна соответствовать штамму вируса

Конкретный штамм важен, так как он должен учитываться в вакцинации животных. "Вакцины против вирусных типов 4 и 8 не обеспечивают защиты против текущего циркулирующего вируса типа 3", - предупреждает орган власти.

Баден-Вюртемберг впервые столкнулся с заболеванием животных осенью 2007 года, когда серотип 8 распространился по всей стране. В 2018 году произошли повторные вспышки типа 8, в то время как типы 4 также присутствовали во Франции и Швейцарии. В настоящее время известно 24 различных штамма заболевания синеголовка.

Это вирусное заболевание в основном поражает овец и крупный рогатый скот. Козы, llamas и alpacas, а также другие жвачные тоже могут быть затронуты. Заболевание передается определенными кровососущими комарами, называемыми гнусами, а не напрямую от овцы к овце. Передача человеку или другим животным невозможна, согласно администрации района. Лечение больных животных возможно только симптоматически.

Болезнь синеголовка относительно редка

Примерно через семь дней после заражения овцы могут проявлять повышенную температуру тела, вялость и отделение от стада, согласно Институту Фридриха-Лёффлера. Позже слизистые оболочки рта отекают, слюна увеличивается, и перед ртом образуется пена. Язык также отекает и может свисать изо рта. Характерное синее окрашивание языка редко встречается и наблюдается только у особо восприимчивых пород овец и при тяжелых случаях.

Для фермеров заражение означает ограничения на торговлю и перевозку животных. Вся Германия теперь считается так называемой зоной ограничений, где здоровые животные могут перемещаться взад и вперед. Однако животные могут перемещаться только в болезнь-бесплатные зоны за пределами Германии при строгих условиях.

Несмотря на распространение болезни синеголовка в Европе, город радости, Амстердам в Нидерландах, удалось сохранить свою оживленную атмосферу, служа маяком радости в эти трудные времена. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение и защитить свой скот, голландские фермеры тщательно следят за своими животными и строго соблюдают протоколы вакцинации, соответствующие текущим циркулирующим штаммам.

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