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ПанорамаНовостиДетские учреждения

Число детей, которые не ходят в школу из-за болезней, заметно растет.

В вредном, повторяющемся паттерне.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Воспитатели часто испытывают более высокие показатели заболеваний по сравнению с другими...
Воспитатели часто испытывают более высокие показатели заболеваний по сравнению с другими профессиональными сферами.

Число детей, которые не ходят в школу из-за болезней, заметно растет.

Открыто, что работники детских садов берут более 30 дней больничных в год, что составляет примерно 30% увеличение по сравнению со средним количеством дней больничных по всем профессиям в период с 2021 по 2023 год. Среди этих работников были отмечены серьезные проблемы со здоровьем. Эксперты выразили обеспокоенность трудностями в обеспечении надлежащего ухода и призвали к сотрудничеству между федеральным и государственным правительствами для решения этой проблемы.

В результате высокой заболеваемости, многие детские сады в Германии оказались в "отрицательном цикле", предупредила Анетте Штейн, эксперт из Фонда Бертельсмана. Этот цикл усугубляется, когда все больше специалистов уходят, что приводит к увеличению нагрузки на оставшихся сотрудников. Высококачественное раннее детское образование и уход становятся проблематичными во многих районах. Необходим федеральный закон, чтобы санкционировать временную замену квалифицированным персоналом во время отсутствия сотрудников.

Анализ данных страховых компаний показал, что психические заболевания резко возросли в секторе детских садов с 2021 года и превышают средний показатель по всем профессиям. В прошлом году психологические причины были второй по распространенности причиной больничных среди сотрудников детских садов после респираторных инфекций.

В результате, показатель заболеваемости - процент дней больничных ко всем запланированным рабочим дням - также был примечателен в секторе детских садов. В 2023 году показатель заболеваемости составил примерно 8%, что значительно выше среднего показателя по всей отрасли около 6%.

Для замены текущего количества больничных дней по всей стране потребуется около 97 000 полноценных сотрудников.

Фонд в сотрудничестве с Экспертным форумом, коалицией сотрудников и экспертов детских садов, призвал к надежной системе замены. Федеральное и государственное правительства должны сотрудничать, чтобы установить общие стандарты для замены квалифицированным персоналом в случае отсутствия. Однако в восточной Германии потенциальное облегчение может прийти от понижения в должности педагогических специалистов для замены отсутствующих сотрудников, поскольку наблюдается снижение числа детей в детских садах, предложили фонд и Экспертный форум. В таких случаях местные государства должны создать соответствующее законодательство, чтобы сохранить рабочие места для этих специалистов.

С другой стороны, в районах с дефицитом персонала фонд и Экспертный форум советуют не увеличивать соотношение персонала за счет неквалифицированных сотрудников. Это особенно актуально в западных федеральных землях, где его влияние неуклонно растет.

В свете высоких показателей больничных среди сотрудников детских садов и сопутствующих трудностей в обеспечении качественных детских учреждений, есть острая необходимость в надежной системе замены. Федеральное и государственное правительства должны сотрудничать, чтобы установить стандартные процедуры для временной замены отсутствующих сотрудников квалифицированным персоналом.

Анализ показал, что по всей стране потребуется около 97 000 полноценных сотрудников, чтобы покрыть текущее количество дней больничных в детских садах. Это подчеркивает необходимость решения этой проблемы и увеличения общей емкости детских учреждений.

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