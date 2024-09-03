- Число больных в больницах Гамбурга немного увеличилось.

В 2023 году в больницах Гамбурга было пролечено около 449 000 человек. Это на 2% больше, чем в 2022 году, согласно данным Северного статистического офиса. Однако по сравнению с 2019 годом, до начала пандемии COVID-19, число пациентов сократилось на 10%.

В среднем в 2023 году было занято 73,3% всех доступных коек (по сравнению с 72,0% в 2022 году). В то же время, в 2019 году, до пандемии, этот показатель составлял 80,5%. Средняя продолжительность пребывания пациентов в 2023 году составила 7,6 дней, что немного меньше, чем в 2022 году (7,7 дней), но немного больше, чем в 2019 году (7,5 дней).

Эти данные включают пациентов, которые были госпитализированы несколько раз, согласно данным Северного статистического офиса. Здоровые новорожденные не учитываются в этих цифрах, так как они не отражаются в этой части статистики больниц.

Увеличение числа пациентов на 2% в 2023 году, согласно данным Северного статистического офиса, отражается в общих статистических данных. Анализ статистики с 2023 по 2019 год показывает снижение числа людей, получающих лечение.

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