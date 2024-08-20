- Число больных детей в учреждении превышает обычный нормальный уровень.

В детских садах Гамбурга наблюдается необычно высокая частота отсутствия сотрудников, что усугубляет уже сложную ситуацию с кадрами в этих учреждениях. Согласно недавнему анализу данных страховой медицины, сотрудники детских садов в Гамбурге пропускали работу в среднем около 33,2 дня в год. Эта цифра выше среднего показателя по стране в 29,6 дня, согласно данным Фонда Бертельсмана и Экспертного форума, который следит за специалистами и менеджерами в этой сфере.

Во всех профессиях по стране среднее количество больничных дней составляет примерно 20, согласно данным Фонда Бертельсмана и Экспертного форума.

Фонд, который поддерживает Экспертный форум, в основном использует данные от страховой компании DAK, которая охватывает около 12,2% сотрудников в сфере ухода за детьми. Фонд также подтвердил эту тенденцию данными от других страховых компаний.

Ассоциация "Паритет" в Гамбурге: Эти цифры тревожны

Для Ассоциации "Паритет" в Гамбурге, представляющей около 300 детских садов, эти плохие статистические данные не являются неожиданными. "Это действительно тревожные цифры, которые подчеркивают огромную нагрузку на специалистов детских садов и подчеркивают остроту ситуации", - сказала Кристин Альхейт, генеральный директор Ассоциации "Паритет" в Гамбурге, как сообщается в заявлении. Числа совпадают с отзывами, которые ассоциация получает от своих членов.

Эксперт обсуждает порочный круг высоких показателей больничных и переработок

"Многие детские сады попадают в порочный круг: из-за растущих показателей больничных все больше специалистов уходят, что еще больше увеличивает нагрузку на тех, кто остается", - объясняет Анетте Штейн, эксперт по дошкольному образованию в Фонде Бертельсмана. "Во многих местах уже невозможно сосредоточиться на качестве дошкольного образования, ухода и воспитания".

Согласно данным Фонда от страховой компании Techniker, основными причинами больничных были респираторные инфекции и проблемы со здоровьем. Чтобы компенсировать отсутствие из-за болезни, отпусков и обучения, Фонд оценивает, что Гамбургу требуется дополнительно 3000 полноценных специалистов. Оцененная стоимость: 181 миллион евро в год, что временно облегчило бы ситуацию с кадрами, согласно расчетам Фонда.

Данный анализ данных Фондом Бертельсмана и Экспертным форумом показал, что сотрудники детских садов в Гамбурге брали 33,2 дня больничного в год, что значительно выше среднего показателя по стране в 29,6 дня. Высокие показатели больничных среди сотрудников детских садов способствуют порочному кругу, как отмечает эксперт по дошкольному образованию Анетте Штейн, приводящему к тому, что все больше специалистов уходят, еще больше увеличивая нагрузку на тех, кто остается.

Читайте также: