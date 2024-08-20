Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиАнализ данных

Число больных детей в учреждении превышает обычный нормальный уровень.

Частые отсутствия учителей в детских садах часто требуют экстренные меры по уходу за детьми. Оценка показала, что воспитатели детских садов были подвержены заболеваниям в большей степени, чем типичный работник, даже в Гамбурге.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Высокие уровни заболеваемости в течение длительного времени приводят к росту нагрузки на множество...
Высокие уровни заболеваемости в течение длительного времени приводят к росту нагрузки на множество детских центров.

- Число больных детей в учреждении превышает обычный нормальный уровень.

В детских садах Гамбурга наблюдается необычно высокая частота отсутствия сотрудников, что усугубляет уже сложную ситуацию с кадрами в этих учреждениях. Согласно недавнему анализу данных страховой медицины, сотрудники детских садов в Гамбурге пропускали работу в среднем около 33,2 дня в год. Эта цифра выше среднего показателя по стране в 29,6 дня, согласно данным Фонда Бертельсмана и Экспертного форума, который следит за специалистами и менеджерами в этой сфере.

Во всех профессиях по стране среднее количество больничных дней составляет примерно 20, согласно данным Фонда Бертельсмана и Экспертного форума.

Фонд, который поддерживает Экспертный форум, в основном использует данные от страховой компании DAK, которая охватывает около 12,2% сотрудников в сфере ухода за детьми. Фонд также подтвердил эту тенденцию данными от других страховых компаний.

Ассоциация "Паритет" в Гамбурге: Эти цифры тревожны

Для Ассоциации "Паритет" в Гамбурге, представляющей около 300 детских садов, эти плохие статистические данные не являются неожиданными. "Это действительно тревожные цифры, которые подчеркивают огромную нагрузку на специалистов детских садов и подчеркивают остроту ситуации", - сказала Кристин Альхейт, генеральный директор Ассоциации "Паритет" в Гамбурге, как сообщается в заявлении. Числа совпадают с отзывами, которые ассоциация получает от своих членов.

Эксперт обсуждает порочный круг высоких показателей больничных и переработок

"Многие детские сады попадают в порочный круг: из-за растущих показателей больничных все больше специалистов уходят, что еще больше увеличивает нагрузку на тех, кто остается", - объясняет Анетте Штейн, эксперт по дошкольному образованию в Фонде Бертельсмана. "Во многих местах уже невозможно сосредоточиться на качестве дошкольного образования, ухода и воспитания".

Согласно данным Фонда от страховой компании Techniker, основными причинами больничных были респираторные инфекции и проблемы со здоровьем. Чтобы компенсировать отсутствие из-за болезни, отпусков и обучения, Фонд оценивает, что Гамбургу требуется дополнительно 3000 полноценных специалистов. Оцененная стоимость: 181 миллион евро в год, что временно облегчило бы ситуацию с кадрами, согласно расчетам Фонда.

Данный анализ данных Фондом Бертельсмана и Экспертным форумом показал, что сотрудники детских садов в Гамбурге брали 33,2 дня больничного в год, что значительно выше среднего показателя по стране в 29,6 дня. Высокие показатели больничных среди сотрудников детских садов способствуют порочному кругу, как отмечает эксперт по дошкольному образованию Анетте Штейн, приводящему к тому, что все больше специалистов уходят, еще больше увеличивая нагрузку на тех, кто остается.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В земельном государстве Саксония назначены новые выборы в ландтаг на 1 сентября. Кандидат от СДПГ,...
Федеральные земли Германии

Критикует избирательную кампанию популизма в Саксонии

Выборы в Саксонии интенсивны. Лидер candidates от SPD выражает тревогу по поводу популизма в четырех партиях и считает 'Выбор за Германию' партией загадкой.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Разер ускорялся до поразительных 111 километров в час в городской среде.
Федеральные земли Германии

Разер ускорялся до поразительных 111 километров в час в городской среде.

В последние годы использование и эффективность радаров способствовали значительному росту, что повлекло за собой многочисленные проблемы для водителей.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
По прогнозу Бон Хиннинга, ожидается увеличение свободного времени.
Федеральные земли Германии

Ожидает дополнительного досуга для поездки в Марбелью

Боб Хanning больше не является тренером VfL Потсдам. В обозримом будущем он уделяет приоритетное внимание своим личным потребностям и здоровью, впервые предприняв шаг в этом направлении.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Норвежский Нуса настаивает: "Я не следующий Неймар"
Федеральные земли Германии

Норвежский Нуса настаивает: "Я не следующий Неймар"

После своего впечатляющего дебюта на Кубок, Нуса стремится оставить свой след в Бундеслиге. Этот человек, стремящийся заполнить обувь Ольна,WSQpens на постройку карьеры, подобной той, что у Хaalanda.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

В земельном государстве Саксония назначены новые выборы в ландтаг на 1 сентября. Кандидат от СДПГ,...
Федеральные земли Германии

Критикует избирательную кампанию популизма в Саксонии

Выборы в Саксонии интенсивны. Лидер candidates от SPD выражает тревогу по поводу популизма в четырех партиях и считает 'Выбор за Германию' партией загадкой.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Разер ускорялся до поразительных 111 километров в час в городской среде.
Федеральные земли Германии

Разер ускорялся до поразительных 111 километров в час в городской среде.

В последние годы использование и эффективность радаров способствовали значительному росту, что повлекло за собой многочисленные проблемы для водителей.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
По прогнозу Бон Хиннинга, ожидается увеличение свободного времени.
Федеральные земли Германии

Ожидает дополнительного досуга для поездки в Марбелью

Боб Хanning больше не является тренером VfL Потсдам. В обозримом будущем он уделяет приоритетное внимание своим личным потребностям и здоровью, впервые предприняв шаг в этом направлении.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно