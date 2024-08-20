- Число больных детей в этом учреждении превышает среднее число.

Высокий уровень заболеваемости среди сотрудников детских садов усугубляет уже напряженную рабочую обстановку в этих учреждениях, особенно в северных регионах. Недавняя статистика страхования здоровья показывает, что работники детских садов пропускают работу в среднем 32 дня в год, что значительно больше, чем типичные 20 больничных дней в различных профессиях. Об этом сообщают Фонд Бертельсмана и Профессиональный форум, представляющие экспертов и менеджеров отрасли. В сравнении с другими федеральными землями, Шлезвиг-Гольштейн находится немного выше среднего уровня (29,6).

Фонд, являющийся ключевым советником Профессионального форума, в основном опирается на данные от страховой компании DAK, где 12,2% сотрудников детских садов являются членами. Дополнительные данные от других страховых компаний также поддерживают эту тенденцию.

Эксперты предупреждают о самоподдерживающемся цикле высокой заболеваемости и перегрузки

"Многие детские сады попадают в порочный круг. Повышение уровня заболеваемости приводит к увеличению числа уходящих специалистов, что еще больше нагружает оставшихся сотрудников", - заявляет Анетте Штейн, специалист по дошкольному образованию в Фонде Бертельсмана. "Качество раннего образования, ухода и воспитания часто упускается из виду в такой ситуации".**

По данным анализа Фонда через страховую компанию Techniker, наиболее частыми причинами отсутствия сотрудников были респираторные инфекции и проблемы со здоровьем, будь то из-за болезни, отпуска или обучения. Чтобы справиться с этими отсутствиями, северному региону понадобилось бы дополнительно 3600 полноценных специалистов, по оценкам Фонда. Примерная стоимость: 218 миллионов евро в год, что могло бы временно решить проблему с персоналом, как оценивает Фонд.

"При высоком уровне заболеваемости крайне важно иметь план на случай чрезвычайной ситуации. Нередко внезапное отсутствие ключевого сотрудника может нарушить всю рутину в детском саду".

"Чтобы смягчить влияние частых отсутствий, внедрение эффективного плана на случай чрезвычайной ситуации в детских садах могло бы стать важным аспектом подготовки к чрезвычайным ситуациям в этих учреждениях, подчеркивая необходимость немедленных действий".

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