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Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральное агентство по труду

Число безработных в Шлезвиг-Гольштейне возросло.

На Севере растет уровень безработицы: За август было зафиксировано увеличение на 3 800 человек без работы по сравнению с июлем. Так же был отмечен рост в сравнении с прошлым годом.

 and  Vladimir Milov
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Уровни безработицы в Шлезвиг-Гольштейне показали рост в августе.
Уровни безработицы в Шлезвиг-Гольштейне показали рост в августе.

- Число безработных в Шлезвиг-Гольштейне возросло.

Безработица в Шлезвиг-Гольштейне выросла примерно на 3800 человек, достигнув уровня примерно 95000 человек, согласно данным регионального офиса Федерального агентства занятости в Киле за август. Это соответствует увеличению показателя безработицы на 0,3 процентного пункта, который теперь составляет 5,9%. В августе прошлого года этот показатель составлял 5,7%, и было зарегистрировано 4800 безработных меньше.

Маркус Бирчер, руководитель Северного регионального управления, прокомментировал: "Рост показателей безработицы не является неожиданным, учитывая традиционное летнее замедление, вызванное отпусками и каникулами в августе". Он добавил: "В настоящее время работодатели имеют хорошие шансы найти квалифицированных сотрудников".

Детали спроса на рабочую силу

Федеральное агентство занятости сообщило, что спрос на работу в августе был ниже, чем в предыдущем году. Общее количество вакансий составило 25800, что на 1600 меньше, чем в то же время прошлого года. С февраля этого года на каждого соискателя приходилось от 25000 до 26000 открытых вакансий в месяц.

Всего с января по август было зарегистрировано 37400 вакансий, что на 1500 меньше, чем за тот же период прошлого года. "Таким образом, спрос на местные рабочие места в этом году снизился лишь незначительно", - объяснил Бирчер.

В августе самый низкий уровень безработицы - 4,4% - был зафиксирован в районе Штормарн, а самый высокий - 6,2% - в районе Дитмаршен. Среди независимых городов самые низкие показатели безработицы - 8,2% - были зафиксированы в Киле и Любеке, а самый высокий - 8,8% - в Ноймюнстере.

Федеральное агентство по труду, ответственное за предоставление статистических данных о занятости, сообщило о снижении спроса на работу в августе по сравнению с предыдущим годом. Маркус Бирчер, возглавляющий Северное региональное управление Федерального агентства по труду, отметил, что в настоящее время работодатели имеют возможность нанять квалифицированных сотрудников.

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