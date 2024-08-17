- Числа лотереи на субботу, 17 августа 2024 года, объявлены.

Любимая немцами Лотто уже много лет радует своих поклонников, которые с нетерпением ждут розыгрышей по средам в 18:25 и по субботам в 19:25. Узнайте, принесли ли вам удачу ваши инвестиции в "6aus49" или дополнительные категории "Спел 77" и "Супер 6" в вечернем пост-розыгрыше.

Текущие номера Лотто

Номера, отображаемые выше, предоставлены порталом www.lottozahlenonline.de. Перед результатом текущего розыгрыша отображаются предыдущие номера.

Лотто: Механика игры

Перед розыгрышем Лотто участники выбирают шесть чисел из 49 доступных. Интересно, что согласно историческим данным, наиболее часто выпадающими числами являются 6, 49 и 32. Для получения джекпота необходимо совпадение выбранных Лотто чисел с числами на вытянутых Лотто-шариках, а также правильное угадывание Суперзолотого числа, последнего числа на квитанции. Выплаты начинаются с двух правильных Лотто чисел плюс Суперзолотое число и распределяются по девяти выигрышным классам.*

Размер ставки и шансы

Каждая позиция на квитанции стоит один евро, плюс комиссия за обработку. Кроме классической игры "6aus49", энтузиасты могут участвовать в дополнительных играх "Спел 77" и "Супер 6". Стоимость участия в них составляет 2,50 евро и 1,25 евро соответственно.*

Участие в розыгрыше открывает возможность выиграть крупные призы в миллионы, но также требует порцию удачи. Вероятность выиграть главный приз (шесть правильных чисел плюс Суперзолотое число) и thus сорвать джекпот составляет 1 к 139,838,160.*

Наблюдение за розыгрышем Лотто

Трансляция розыгрыша Лотто больше не ведется, но каждый может наблюдать за ним в режиме онлайн на "lotto.de". Онлайн-трансляция начинается по средам в 18:25 и по субботам в 19:25.*

В видео: Кажется, что некоторые люди обладают исключительно удачной рукой в выборе правильных Лотто чисел. Анализ имен победителей на портале Лотто был проведен. В видео вы можете увидеть топ-3 мужских и женских имен.

Если после проверки результатов вечернего пост-розыгрыша вы обнаружите, что ваш "Лотерея" в субботу не принесла выигрыша, обратите внимание на исторические данные, согласно которым наиболее часто выпадающими числами в игре "Лотто" являются 6, 49 и 32, которые стоит учитывать при будущих выборах.

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