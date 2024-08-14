Чили-макс побеждает Макдональдс в своей игре

Компания Brinker International, владеющая рестораном Chili’s, сообщила о почти 15-процентном росте продаж в аналогичных магазинах и увеличении трафика на 6% в последнем квартале, в том числе благодаря акции на новый бургер, направленной на быструю еду.

Рост цен на быструю еду предоставил возможность сидячим ресторанам, таким как Chili’s и Applebee’s, конкурировать со своими быстрыми сервисными конкурентами с собственными предложениями. Социальные медиа-дискуссии, отслеживаемые Chili’s, показали, что клиенты «недовольны ценами на быструю еду», сказал CEO Brinker Kevin Hochman на конференции по заработкам в апреле, побудив их запустить рекламу, использующую быструю еду как противоположность.

Chili’s запустила смелую новую рекламную кампанию в апреле по цене $10.99 за комплексный обед, в который входил новый конкурент Big Mac под названием Big Smasher, описанный как имеющий «в два раза больше говядины, чем у Big Mac, и вкус, который узнают любители быстрой еды».

Тем не менее, Big Smasher не имеет двух котлет, как у Big Mac, между тремя кусками булочки, но имеет больший, полуфунтовый кусок мяса с аналогичными toppings, такими как измельченный лук, салат, огурцы, сыр и соус Thousand Island.

Chili’s «значительно превзошла отрасль как по продажам, так и по трафику в течение квартала», сказал Hochman в среде в отчете о заработках, косвенно намекая на McDonald’s, Burger King и Wendy’s, которые все сообщили о в целом плохих кварталах.

Hochman сказал на конференции с аналитиками, что акция «была успешной в привлечении трафика и участии в культурной дискуссии о ценах на быструю еду» и что акция будет продолжена в течение оставшейся части года.

Applebee’s также усилила количество акций, ориентированных на ценность в течение квартала, хотя и не так успешно, как Chili’s.

«Вы можете получить наш бургер за $9.99», - ранее сказал CNN CEO Applebee’s parent company Dine Brands Джон Пейтон. С этим в виду, «почему бы вам не взять $10 бургер ... который вы можете съесть в пакете из своего автомобиля?»

Пересечение предлагает «новую возможность», сказал Пейтон. Обед в McDonald’s теперь стоит примерно столько же, сколько обед в Applebee’s, где вы можете сидеть за столом и получить свою еду от официанта. Подчеркивание этого - новый способ борьбы за клиентов.

Три быстрые пищевые цепи вскоре после запустили свои собственные акции после нового комплексного обеда Chili’s. Акция $5 McDonald’s была так успешной, что остается на меню США еще на месяц до августа, как недавно объявила цепь.

Акция $5 McDonald’s «встречает цель по возвращению гостей в наши рестораны» и даже побуждает некоторых людей покупать полноценные товары, что приводит к большему подъему продаж, сказал компания в июльском меморандуме, полученном CNN. Финансовые результаты не появятся до следующего отчета о заработках осенью.

Тем не менее, результаты Chili’s не были достаточными, чтобы помочь акциям Brinker. Акции упали на 11% в торговле, поскольку прибыль оказалась ниже ожиданий аналитиков, и инвесторы не были довольны их пессимистичным прогнозом.

Успех новой акции Chili’s подчеркнул эффективность их бургера Big Smasher и комплексного обеда, привлекая клиентов, недовольных растущими ценами на быструю еду. Чтобы оставаться конкурентоспособными, крупные цепи быстрой еды, такие как McDonald's и Burger King, быстро запустили свои собственные акции, такие как акция $5 McDonald’s.

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