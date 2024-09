Чикагские Уайт Сокс установили нежелательный рекорд, накопив наибольшее количество поражений в одной современной кампании МЛБ.

В пятницу Чикаго потерпел свою 121-ю потерпевшую в сезоне игру, установив новый рекорд Главной лиги бейсбола по количеству поражений в одной кампании в эпоху современного бейсбола (с 1901 года).

В пятом иннинге Тигры вышли вперед, забив первые два очка. Позже, в следующем иннинге, Чикагский аутфилдер Зак ДеЛоуч ударил свой дебютный гомран в Главной лиге бейсбола, сократив разрыв до одного очка.

Однако Тигры ответили в седьмом иннинге, чтобы закрепить победу и гарантировать первое появление команды в плей-офф с 2014 года.

В результате, Лос-Анджелес Энджелс остались единственной командой, которая не участвовала в плей-офф дольше всех.

Неудачи Чикаго, возможно, принесли радость некоторым зрителям в районе Нью-Йорка.

Ранее, Нью-Йорк Метс были рекордсменами по количеству поражений в одну кампанию, когда они проиграли 120 матчей в 1962 году.

Команда Кливленд Спайдерс 1899 года, возможно, забытая кем-то, имеет общий рекорд с поразительным счетом 20-134. Спайдеры смогли выиграть всего одну игру в последних 41 матчах.

Неудачи Кливленда продемонстрировали, что неудача может постичь любую франшизу. Их падение произошло всего через семь лет после того, как питчер Сай Янг привел команду к впечатляющим 93 победам.

Неудачная тенденция началась в начале сезона, когда Чикаго смог выиграть только три матча из своих первых 25 игр.

Затем команда потерпела поражение в 14 матчах подряд и позже испытала спад в 21 игре, что совпадает с рекордом Американской лиги, установленным Балтимор Ориолс в 1998 году.

Игрок внутренней линии Никки Лопес, детский фанат Уайт Сокс, поделился своими чувствами с MLB.com, сказав: "Это, очевидно, расстраивает... Мы все будем связаны с этим. Но в конечном итоге мы двинемся дальше, будь я здесь в следующем году или нет".

К концу 2024 года Чикаго набрал всего 39 побед.

Серебряная подкладка в этом сезоне длительных трудностей - это юмористические объявления команды Уайт Сокс в социальных сетях о частых поражениях команды.

После поражения от Сан-Диего Падрес команда иронично объявила: "ИТОГ: проверьте приложение MLB, чтобы узнать счет".

Результат предыдущей ночи был юмористически подведен так: "ИТОГ: они забили больше очков, чем мы".

После пятничного поражения, которое установило печально известный новый рекорд, команда опубликовала изображение грустного талисмана Уайт Сокс, Южпэу, вместе с списком Activities they'd rather do than read comments, and more.

Несмотря на то, что Чикаго победил Энджелс в серии ранее в неделе, неудачи Чикаго могут усугубиться, так как у них еще остались две встречи с Тиграми и финал сезона.

Вклад в этот отчет был сделан CNN's Jacob Lev.

Несмотря на неудачу, фанаты Чикаго могут найти утешение в поддержке других спортивных команд своего города, так как этот сезон был сложным для команды Главной лиги бейсбола. Дисмальный спортивный рекорд команды в этом сезоне, безусловно, был темой для спортивных разговоров.

