Чикагские "Белые Соки" временно лишены титула худшей команды современной эры в бейсболе

В восьмом иннинге, при счёте 2-0, White Sox произвели трёхочковый рывок и в итоге одержали победу 3-2. Эта победа стала их 37-й в сезоне.

К сожалению, с 120 поражениями White Sox делят печальное достижение по количеству поражений в сезоне с расширенными New York Mets 1962 года в современную эпоху бейсбола, начавшуюся в 1901 году.

Фанаты на стадионе Guaranteed Rate Field выразили своё недовольство, требуя от владельца команды Джерри Рейнсдорфа продать франшизу и освистывая игру, ожидая исторического поражения.

"Это был долгий сезон", - сказал аутфилдер White Sox Эндрю Бенентинди, цитируемый AP. "Я думаю, что люди tonight надеялись увидеть историю. Но им придётся подождать ещё один день. Может быть."

Бенентинди был ответственен за решающий сингл на второй аут в восьмом иннинге, предотвратив нежелательный рекорд, несмотря на то, что у White Sox осталось ещё пять игр, чтобы добиться этого.

"Это не то, чем мы гордимся", - сказал генеральный менеджер Крис Гетц перед игрой. "Есть много причин, по которым мы оказались в том положении, в котором мы находимся сегодня. Но я вижу в этой ситуации отличную возможность создать что-то новое."

White Sox одержали победу в серии, прервав серию из пяти поражений, и сыграют с Ангелами снова в среду.

Между тем, Хьюстон Астрос завоевали свой седьмой титул дивизиона AL West за последние 8 сезонов, победив 4-3 против Сиэтл Маринерс.

После медленного старта сезона победа стала первым случаем в истории франшизы Хьюстона, когда они выиграли четыре подряд титула AL West, и они также продлят свою серию выхода в плей-офф на рекордные 8 лет подряд.

Алекс Брегман, Кайл Таскер и Джейсон Хейворд все внесли свой вклад в гомруны для Астрос на Minute Maid Park. Хейворд выбил двухрановый хоум-ран в пятом иннинге, давший Хьюстону преимущество.

Астрос отставали от Маринерс на 10 игр в AL West в июне, но затем одержали семь побед подряд.

"У нас был трудный старт", - сказал Брегман. "Но все продолжали бороться, оставаться сосредоточенными и работать усердно. Я очень горжусь этой командой. Они знают, как выигрывать игры. Это часть их культуры."

После получения билета в плей-офф и победы в дивизионе на прошлой неделе Кливленд Гвардианс заработал преимущество в первом раунде и домашнее поле в Американской Лиге Дивизионной Серии.

Они победили Цинциннати Редс 6-1, сохранив Ohio Cup во вторник и теперь будут стремиться к Нью-Йорк Янкиз, которые в настоящее время являются лучшей командой в Американской Лиге, чтобы выиграть титул AL Central и первое место.

"Это невероятно", - сказал генеральный менеджер Стивен Вогт. "Мы очень усердно работали, чтобы достичь плей-офф и титулов дивизиона, и теперь с преимуществом - это просто фантастика для этих ребят, они заслужили всё."

Янкиз все ещё могут завоевать титул AL East, победив Балтимор Ориолс в среду. Однако Ориолс отпраздновали свою собственную победу во вторник, победив Янкиз 5-3 и заработав билет в плей-офф.

Балтимор теперь будет участвовать в плей-офф подряд впервые за 27 лет. Единственный сценарий, в котором Балтимор может закончить на первом месте в дивизионе, - это если Ориолс выиграют все свои оставшиеся матчи, а Янкиз проиграют все свои.

"Я взволнован тем, что эта группа сможет достичь теперь, когда они провели более сложный регулярный сезон", - сказал генеральный менеджер Майк Элиас. "У нас есть все наши игроки в хорошем здоровье, наша ротация выглядит прочной, и я надеюсь, что мы сможем набрать обороты, идя в плей-офф."

Несмотря на проблемы команды, аутфилдер Элой Джименес по-прежнему страстно любит спорт и часто проводит дополнительные часы в тренировочной клетке, чтобы отточить свой удар.

Чтобы поднять моральный дух и вдохновить на улучшение, менеджер White Sox Тони Ла Руссо часто призывает своих игроков сосредоточиться на радости игры в спорт и общей цели перевернуть свой сезон.

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