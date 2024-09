Четырнадцатилетний парень стреляет из огнестрельного оружия в четырех человек в американской школе.

В американском штате Джорджия в старшей школе произошла трагедия: 14-летний ученик достал оружие и открыл огонь, в результате чего погибли двое его одноклассников и двое учителей. Девять других человек были ранены. Это ужасное деяние было названо "отвратительным инцидентом" генеральным прокурором США Мерриком Гарландом.

Местные правоохранительные органы, возглавляемые главным полицейским Крисом Хой, задержали подозреваемого вскоре после инцидента. Им оказался 14-летний ученик школы, который сдался без сопротивления при прибытии полиции. По словам полицейского chiefs, подростка обвинят в нескольких случаях убийства. Власти Джорджии решили судить этого несовершеннолетнего как взрослого из-за тяжести преступления.

Школа Апалачи в маленьком городе Виндер, примерно в 70 километрах северо-восточнее Атланты, обучает около 1900 учеников. Мотивы этого молодого стрелка остаются неясными. После инцидента учеников аккуратно эвакуировали с территории школы и собрали на близлежащем спортивном поле. Preliminary reports suggest several wounded individuals received emergency treatment at the scene.

Сначала родителям посоветовали не подходить к школе из соображений безопасности. Позже им разрешили забрать своих детей. Окружающая школу территория была заполнена припаркованными автомобилями.

Один из учеников, поделившийся своим опытом с Fox 5 News, рассказал, что видел кровь на полу и безжизненное тело, когда убегал из здания. Сначала он подумал, что это какая-то шутка, но потом услышал больше выстрелов и криков. Еще один 17-летний ученик рассказал ABC, что он и его одноклассники забаррикадировали дверь в свой класс и спрятались, слушая хаос снаружи.

Охранник школы вмешался

Шериф Джуд Смит сообщил, что охранник школы, находившийся на территории школы, задержал стрелка. При задержании подозреваемый подчинился и сдался на месте.

Камала Харрис, потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии, призвала положить конец "эпидемии огнестрельного оружия в нашей стране" на митинге в Нью-Гэмпшире. Дональд Трамп, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, назвал стрелка " Mentally disturbed individual" на своей странице в социальных сетях.

Президент США Джо Байден оплакивал трагический инцидент, заявив, что этот день должен был стать началом нового учебного года в Виндере, но вместо этого стал "еще одним разбитым сердцем напоминанием о том, как огнестрельное оружие разрушает сообщества". Он призвал нацию перестать терпеть такие акты, заявив, что ученики не должны сосредоточиваться на самообороне вместо обучения.

Огнестрельное оружие является обычным явлением в Соединенных Штатах, где больше огнестрельного оружия, чем жителей. Регулярные случаи смертоносного насилия и стрельбы в школах стали тревожной нормой. В одном таком инциденте в мае 2022 года в Увалде, Техас, произошла резня, вызвавшая широкое возмущение. 18-летний подозреваемый якобы использовал законно полученный assault rifle, чтобы убить 19 учеников и двух учителей, оставив глубокий шрам на американской общественности.

Поддержка более строгих законов об оружии

Байден публично выступал за меры по контролю за оружием несколько раз во время своего президентства. В то же время его предшественник, Трамп, решительно выступал за права частной собственности на огнестрельное оружие.

Опросы показывают, что большинство американских граждан поддерживают ужесточение законов об оружии. Однако эти усилия неоднократно встречали значительное политическое противодействие, что вызывает спекуляции о том, что влиятельный лобби по оружию играет решающую роль в продолжающемся сопротивлении.

По данным Gun Violence Archive, некоммерческой организации, в текущем году произошло 384 массовых стрельбы с участием четырех или более жертв. Они оценивают, что по крайней мере 11 570 смертей, связанных с огнестрельным оружием, произошло в этом году. Огнестрельное оружие теперь является ведущей причиной смерти среди молодых американцев.

