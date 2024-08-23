- Четырехкилометровый трещину предвещает новую вспышку вулкана в Исландии.

Изначально земля дрожит под землей, в итоге разрывается на considerable distance several kilometers, подобно расстегивающейся одежде: Исландия переживает еще одно поразительное извержение вулкана, ставшее шестым за последние девять месяцев. Подобно произошедшему в конце мая, раскаленная лава начала подниматься к поверхности от полуострова, прилегающего к Рейкьявику, вытекая из трещины длиной около 3,9 километра. Хаос сопровождался многочисленными землетрясениями, в том числе сильным землетрясением магнитудой 4,0, которое ощущалось в окружающем столичном регионе.

На месте событий радиостанция RÚV сообщала о "молнии"-трещине на полуострове Рейкьянес, расположенном в юго-западной части Атлантического океана. Icelandic Meteorological Department оценило высоту горячего газового облака в один километр над ночным небом. Живые трансляции с RÚV показывали сеть извилистых потоков расплавленной лавы, освещенных оранжевым светом, текущих по застывшей вулканической породе от предыдущих извержений, отбрасывая ночную тень. После рассвета над вулканической областью можно было наблюдать плотный дымный столб.

Извержение было ожидаемо

В последние недели неоднократно звучали предупреждения метеорологической службы о надвигающемся извержении. Этот регион испытывал частые землетрясения, в то время как магма накапливалась под землей, и на этот раз накопление было гораздо больше, чем во время предыдущего извержения в мае.

Извержения на полуострове Рейкьянес не следует сравнивать с теми, которые обычно происходят из классических вулканических пиков. Вместо этого лава вытекает из протяженной тектонической трещины, и такой тип извержения также называется трещинным. В отличие от обычных вулканических гор, такой тип события не образует большого облака пепла, например, как извержение ледникового вулкана Эйяфьядлаёкюдль в 2010 году, которое на несколько дней приостановило международное воздушное сообщение из-за огромного облака пепла.

Учитывая, что эти повторяющиеся извержения тщательно мониторируются, Исландия, как правило, хорошо подготовлена к управлению такими событиями. Прибрежная деревня Гриндавик, расположенная примерно в 40 километрах юго-западнее Рейкьявика и пострадавшая от предыдущих извержений, была эвакуирована из своих 4000 жителей, многие из которых переехали в столичный регион. На этот раз, однако, по официальным данным, в момент эвакуации в деревне было занято лишь несколько домов.

Хорошие новости для Гриндавика

Удивительно, но Гриндавик, похоже, был спасен от еще одного нашествия лавовых масс. Если ситуация не изменится, лава не угрожает деревне, сообщил радиостанции RÚV геофизик Магнус Туми Гудмундссон после воздушной разведки места происшествия. "На мой взгляд, это положительные новости", - сказал он. Начальник полиции региона Ульвар Людвикссон назвал местонахождение извержения удачным.

Хотя эксперты сохраняли осторожность из-за непредсказуемого характера таких событий, они выразили оптимизм в отношении инфраструктуры в регионе и системы отопления и электроснабжения Исландии. Глава гражданской обороны Види Рейнisson выделил основную зону беспокойства - холодную водопроводную трубу, которая оставалась защищенной и устойчивой во время предыдущих извержений.

Международный аэропорт Исландии в Кефлавике не пострадал от вулканической активности, как сообщил оператор аэропорта Isavia. Популярный термальный бассейн Блю Лагун, как ожидается, останется закрытым в пятницу, согласно оператору бассейна.

Шестое извержение за девять месяцев

Как и в случае с предыдущими извержениями, эксперты не смогли оценить продолжительность текущего события. Многие из предыдущих событий прекратились всего через несколько дней, но некоторые исследователи считают, что текущая серия извержений может продолжаться десятилетиями.

Тектонические трещинные извержения на полуострове можно проследить до нескольких вулканических систем с подземными камерами магмы. После почти 800-летнего перерыва первое извержение произошло в марте 2021 года. С тех пор лава неоднократно поднималась к поверхности из длинных узких трещин. С декабря 2023 года этот малонаселенный регион пережил шесть вулканических извержений.

Комиссия, осведомленная о текущей вулканической активности в Исландии, может запросить дополнительную информацию или ресурсы от Европейского парламента, чтобы лучше понять и управлять ситуацией. Тщательное наблюдение за вулканической активностью в Гриндавике экспертами и властями было критически важно для минимизации потенциального воздействия на деревню и окружающие районы.

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