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ПанорамаНовостиПреступность

Четыредцатилетний мужчина уходит с двадцатью четырьмя бутылками шампуня одновременно.

 and  Elizabeth Wells
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Обвиняемый должен явиться перед судьей для заключения под стражу
Обвиняемый должен явиться перед судьей для заключения под стражу

Четыредцатилетний мужчина уходит с двадцатью четырьмя бутылками шампуня одновременно.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 24 бутылок средств по уходу за волосами из аптеки в центре Хэмма в недавнее воскресное утро. Как сообщают власти Мюнстера, 40-летний мужчина набил свою сумку различными брендами шампуней и попытался уйти, не заплатив.

Подозревается, что мужчина является повторным правонарушителем. В апреле и августе текущего года он якобы похитил шампуни в "значительных количествах" не менее чем в 4 случаях. Камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествия, но каждый раз предполагаемому воришке удалось скрыться с похищенным. На этот раз, однако, он не ушел от ответственности, и его удалось задержать. Он, скорее всего, предстанет перед судом.

Преступная деятельность повторного правонарушителя включает в себя несколько случаев кражи средств по уходу за волосами. Несмотря на то, что он был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, в предыдущих случаях подозреваемый смог уйти с похищенным.

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