- Четыре трупа, спасенные из затопленного судна

После примерно двух с половиной дней после того, как роскошная яхта "Байезиан" затонула у берегов Сицилии, спасательные водолазы извлекли из затонувшего судна тела четырех погибших. В среду тела были найдены на глубине около 50 метров внутри яхты.

Среди погибших, как сообщается, был Майк Линч (59 лет), известный британский миллиардер, который планировал праздничное плавание в Средиземном море после возможного оправдательного приговора в суде. Его 18-летняя дочь Ханна также была среди жертв.

Вероятность обнаружения выживших теперь практически нулевая. В среду вечером появились подозрения о двух дополнительных телах, все еще находящихся на борту судна. На данный момент подтверждено пять смертельных случаев.

Подробности трагедии, произошедшей всего в полумиле от берега в понедельник, остаются неясными. Капитан "Байезиана", который был допрошен полицией в течение нескольких часов, заявил, как сообщает "La Repubblica", "Мы не ожидали этого". Однако эти заявления встретили скепсис.

На борту судна находилось 22 человека. Жена богатого предпринимателя в сфере технологий, как сообщается, среди выживших.

Водолазы продолжают поиски жертв

Затонувшее судно якобы накренилось на дне моря, что усложняет процесс извлечения тел. Во вторник спасательные водолазы смогли осмотреть некоторые области под мостиком, прежде чем добраться до пассажирских кают на нижней палубе. Также был задействован подводный робот.

"Байезиан", длина которого составляет 56 метров, затонул ранним утром в понедельник во время сильной бури возле порта Порчелло, недалеко от столицы Палермо - якобы в течение 60 секунд. Эксперты продолжают размышлять над тем, как эта катастрофа могла произойти. Возможные теории включают открытый люк во время огромной волны или неисправный рулевой механизм на корпусе, способный изменить осадку судна.

Яхта прошла капитальный ремонт в 2020 году. Ей было установлено оборудование, способное уменьшить осадку в два раза в обычных условиях плавания, при этом сохраняя глубину киля почти десять метров с полностью выдвинутым рулем. Осадка могла быть даже уменьшена до примерно четырех метров - например, для входа в гавань.

Линча часто называют "Британским Биллом Гейтсом" в британской желтой прессе. Он организовал продажу компании Autonomy американскому конгломерату Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов США (в настоящее время 9,94 миллиарда евро) в 2011 году - крупную неудачу в сфере технологий.

Линча и его бывшего финансового директора Стива Чемберлена, который недавно погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во время бега, обвиняли в обмане Hewlett-Packard относительно финансового состояния компании. Жюри в Сан-Франциско оправдало двоих по всем пунктам.

Несмотря на сложные условия, водолазы продолжают тщательно осматривать затонувшую "Байезиан", чтобы извлечь любые оставшиеся тела и собрать дополнительные доказательства о происшествии.

Расследование сосредоточено на том, почему роскошное судно "Байезиан" накренилось на дне моря, возможно, из-за открытого люка во время огромной волны или неисправного рулевого механизма на корпусе.

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