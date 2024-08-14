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Четыре ранены в аварии на грузовике, фургоне и автомобиле

Произошла автомобильная авария с пострадавшими в Карлсруэ, которая потребовала применения специализированных инструментов пожарной службы

 and  Melissa Williams
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- Четыре ранены в аварии на грузовике, фургоне и автомобиле

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика, фургона и двух легковых автомобилей в Карлсруэ пострадали четыре человека, сообщили пожарные. Среди них был один человек с угрожающими жизни травмами и двое серьезно раненых. Всех доставили в больницы. Сначала полиция сообщала только о трех пострадавших.

Прибыв на место происшествия на Южной объездной дороге, пожарные обнаружили, что службу спасения уже оказывают помощь пострадавшим с легкими травмами. Пожарные использовали гидравлическое спасательное оборудование, чтобы освободить человека, который был заблокирован и имел угрожающие жизни травмы. Причина аварии на данный момент неизвестна.

Расследование дорожно-транспортного происшествия на Южной объездной дороге показало, что оно произошло с участием транспортных средств, в частности, грузовика, фургона и нескольких легковых автомобилей. Для обмена информацией и координации действий в экстренной ситуации было необходимо использовать средства связи для спасательных и медицинских команд.

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